21 Giugno 2026

Il Real Madrid punta a Bastoni, ma attende la scelta di Mourinho.

redazione 21 Giugno 2026
Alessandro-Bastoni-celebrate.jpg

Real Madrid Fissa gli Occhi su Alessandro Bastoni

Il 13 maggio 2026, Alessandro Bastoni ha festeggiato una vittoria significativa con l’FC Internazionale Milano nella finale di Coppa Italia contro la SS Lazio, tenutasi allo Stadio Olimpico di Roma. La prestazione eccezionale del difensore non è passata inosservata, attirando l’attenzione delle più grandi squadre europee, inclusi i giganti spagnoli del Real Madrid.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i dirigenti del Real Madrid hanno avvisato l’Inter della loro attenzione nei confronti di Bastoni. Tuttavia, l’inizio delle trattative è subordinato all’approvazione del nuovo tecnico José Mourinho, che sta conducendo ricerche approfondite sui potenziali acquisti per la sua squadra.

Il club madrileno ha intensificato il proprio interesse nei confronti del difensore, specialmente dopo una recente manifestazione di beneficenza che ha visto la partecipazione di leggende del Real Madrid e dell’Inter. Durante questo evento, i rappresentanti del Real hanno fatto sapere ai dirigenti nerazzurri che Bastoni è sulla loro lista di obiettivi. L’Inter, da parte sua, ha comunicato che il prezzo richiesto per il giocatore ammonta a 70 milioni di euro, la stessa cifra già richiesta al Barcellona nelle scorse settimane.

L’Inter Rispone alle Offerte per Bastoni

In seguito a queste dichiarazioni, il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, e il presidente Beppe Marotta, hanno confermato l’interesse del Real e ribadito la loro posizione riguardo al valore del giocatore. Senza dubbio, la notizia ha suscitato scalpore sia tra i tifosi dell’Inter che tra quelli del Real Madrid, distinguendo Bastoni come uno dei talenti più promettenti nel panorama calcistico europeo.

Real Madrid ha già effettuato un acquisto significativo dall’Inter: Denzel Dumfries, il quale si unirà ufficialmente alla squadra nelle prossime settimane grazie all’attivazione di una clausola di rilascio fissata a 20 milioni di euro. Questo acquisto ha sollevato ulteriori speculazioni riguardo ad altre mosse potenziali del club spagnolo nel mercato dei trasferimenti, accrescendo l’importanza di una figura chiave come Bastoni.

Il centrocampista, che è già un punto fermo della nazionale italiana, ha un futuro che sembra particolarmente luminoso. Il suo agente ha recentemente commentato l’appeal del giocatore: “Nel calcio, tutto è possibile. Un calciatore come Bastoni attira l’interesse di tutti i migliori club, ma la sua attuale condizione è di soddisfazione con l’Inter.” È chiaro che il difensore è focalizzato sull’attuale stagione e non sembra avere intenzione di affrettare decisioni riguardo il suo futuro.

Il Futuro di Bastoni nel Calcio Europeo

Le recenti prestazioni di Alessandro Bastoni non solo lo hanno reso un giocatore invidiato, ma anche uno stratega difensivo di rilievo nel momento decisivo di partite cruciali. La sua capacità di eccellere in situazioni ad alta pressione viene apprezzata sia a livello nazionale che internazionale, e ciò fa sì che le voci su un possibile trasferimento continuino a girare.

Con l’Inter in lotta per i trofei nelle competizioni nazionali ed europee, è fondamentale che la squadra mantenga i suoi migliori talenti. La partecipazione di Bastoni nel campionato di Serie A è cruciale per le ambizioni dell’Inter, ma le sirene spagnole continuano a suonare, portando il giocatore sulla bocca di tutti. Se le voci di un possibile passaggio al Real Madrid si intensificheranno, sarà interessante vedere come reagirà l’ambiente nerazzurro.

Il futuro di Alessandro Bastoni si preannuncia entusiasmante e ricco di possibilità. Le squadre interessate, come il Real Madrid, sanno bene quanto vali un giocatore come lui, il quale è attualmente in una posizione di forza avendo il supporto della sua attuale squadra e dei tifosi. L’Inter, con un chiaro piano di valorizzazione dei suoi talenti, è consapevole della rarità del difensore, e per questo non si lascerà sfuggire l’opportunità di trattenerlo.

In conclusione, aspettiamoci di vedere come evolverà questa situazione nei prossimi mesi e quale sarà il destino di Bastoni nel grande palcoscenico del calcio europeo.

Non perderti tutte le news su Napoli+

Altro

liverpool-v-manchester-united-pr-1.jpg

Amorim sceglie il nuovo attaccante del Milan per la stagione 2026-27.

redazione 21 Giugno 2026
iraq-v-norway-group-i-fifa-world-cup-2026-1.jpg

Ostigard, primo calciatore di Serie A a segnare al Mondiale 2026.

redazione 20 Giugno 2026
udinese-calcio-v-juventus-fc-serie-a-1.jpg

Juventus sollecitata a cedere un giocatore: Chelsea e Barcellona pronte a trattare.

redazione 20 Giugno 2026
Luka-Modric-sad.jpg

Modric tornerà al Real Madrid dopo il Mondiale 2026, afferma il leggendario Suker.

redazione 20 Giugno 2026
Copertina-YT-2.jpg

Futuro interista 2026: Bastoni, ruolo di Jones, sostituto di Dumfries e novità importanti.

redazione 20 Giugno 2026
eintracht-frankfurt-v-vfb-stuttgart-bundesliga-1.jpg

Cancellato il colpo per il Milan: Krösche e Hardung restano all’Eintracht fino al 2026.

redazione 19 Giugno 2026
final-italy-v-france-world-cup-2006-1.jpg

FIFA World Cup 2026: Calciatori di Serie A, pronostici e storie da seguire.

redazione 19 Giugno 2026
Khephren-Thuram-yes.jpg

Thuram rifiuta il Galatasaray, Juventus chiede 40 milioni a Liverpool e club di Premier.

redazione 19 Giugno 2026
Roberto-De-Zerbi-yay.jpg

Juventus interessata al difensore del Tottenham, De Zerbi blocca la partenza di due giocatori.

redazione 19 Giugno 2026
japan-v-iceland-international-fr.jpg

Aston Villa osserva Suzuki al Mondiale 2026 mentre la Juventus tratta Dibu Martinez.

redazione 18 Giugno 2026
manchester-united-v-sunderland-p-2.jpg

L’assenza di Krösche pesa già sul nuovo allenatore del Milan, Amorim.

redazione 18 Giugno 2026
Marco-Palestra-warming-up.jpg

Palestra rifiuta Chelsea in attesa che l’Inter chiuda con l’Atalanta.

redazione 18 Giugno 2026

Ultimissime

Alessandro-Bastoni-celebrate.jpg

Il Real Madrid punta a Bastoni, ma attende la scelta di Mourinho.

redazione 21 Giugno 2026
95413.jpg

Spagna carica e pronta a reagire, afferma De la Fuente.

redazione 21 Giugno 2026
Napoli, Manna lavora ad un grande colpo per gennaio. Primo regalo per Conte in arrivo

Gazzetta dello Sport: “Un gigante per Max. Sorloth entra nel mirino del Napoli”

redazione 21 Giugno 2026
Screenshot 2026-06-21 083820

Repubblica: “Napoli, arriva Gila per Max Allegri”

redazione 21 Giugno 2026
9caf6a6e22

Corriere dello Sport: “Gila-Napoli, il gelo si scioglie: la Lazio apre alla trattativa e la distanza si riduce”

redazione 21 Giugno 2026
@media(max-width:640px){ #gfp-sticky-footer .gfp-sf-google-text{display:none;} #gfp-sticky-footer .gfp-fmt-input{width:130px!important;} #gfp-sticky-footer .gfp-sf-ia-desktop{display:none!important;} #gfp-sticky-footer .gfp-sf-ia-mobile{display:inline!important;} }