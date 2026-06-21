Il Real Madrid punta a Bastoni, ma attende la scelta di Mourinho.

Real Madrid Fissa gli Occhi su Alessandro Bastoni

Il 13 maggio 2026, Alessandro Bastoni ha festeggiato una vittoria significativa con l’FC Internazionale Milano nella finale di Coppa Italia contro la SS Lazio, tenutasi allo Stadio Olimpico di Roma. La prestazione eccezionale del difensore non è passata inosservata, attirando l’attenzione delle più grandi squadre europee, inclusi i giganti spagnoli del Real Madrid.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i dirigenti del Real Madrid hanno avvisato l’Inter della loro attenzione nei confronti di Bastoni. Tuttavia, l’inizio delle trattative è subordinato all’approvazione del nuovo tecnico José Mourinho, che sta conducendo ricerche approfondite sui potenziali acquisti per la sua squadra.

Il club madrileno ha intensificato il proprio interesse nei confronti del difensore, specialmente dopo una recente manifestazione di beneficenza che ha visto la partecipazione di leggende del Real Madrid e dell’Inter. Durante questo evento, i rappresentanti del Real hanno fatto sapere ai dirigenti nerazzurri che Bastoni è sulla loro lista di obiettivi. L’Inter, da parte sua, ha comunicato che il prezzo richiesto per il giocatore ammonta a 70 milioni di euro, la stessa cifra già richiesta al Barcellona nelle scorse settimane.

L’Inter Rispone alle Offerte per Bastoni

In seguito a queste dichiarazioni, il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, e il presidente Beppe Marotta, hanno confermato l’interesse del Real e ribadito la loro posizione riguardo al valore del giocatore. Senza dubbio, la notizia ha suscitato scalpore sia tra i tifosi dell’Inter che tra quelli del Real Madrid, distinguendo Bastoni come uno dei talenti più promettenti nel panorama calcistico europeo.

Real Madrid ha già effettuato un acquisto significativo dall’Inter: Denzel Dumfries, il quale si unirà ufficialmente alla squadra nelle prossime settimane grazie all’attivazione di una clausola di rilascio fissata a 20 milioni di euro. Questo acquisto ha sollevato ulteriori speculazioni riguardo ad altre mosse potenziali del club spagnolo nel mercato dei trasferimenti, accrescendo l’importanza di una figura chiave come Bastoni.

Il centrocampista, che è già un punto fermo della nazionale italiana, ha un futuro che sembra particolarmente luminoso. Il suo agente ha recentemente commentato l’appeal del giocatore: “Nel calcio, tutto è possibile. Un calciatore come Bastoni attira l’interesse di tutti i migliori club, ma la sua attuale condizione è di soddisfazione con l’Inter.” È chiaro che il difensore è focalizzato sull’attuale stagione e non sembra avere intenzione di affrettare decisioni riguardo il suo futuro.

Il Futuro di Bastoni nel Calcio Europeo

Le recenti prestazioni di Alessandro Bastoni non solo lo hanno reso un giocatore invidiato, ma anche uno stratega difensivo di rilievo nel momento decisivo di partite cruciali. La sua capacità di eccellere in situazioni ad alta pressione viene apprezzata sia a livello nazionale che internazionale, e ciò fa sì che le voci su un possibile trasferimento continuino a girare.

Con l’Inter in lotta per i trofei nelle competizioni nazionali ed europee, è fondamentale che la squadra mantenga i suoi migliori talenti. La partecipazione di Bastoni nel campionato di Serie A è cruciale per le ambizioni dell’Inter, ma le sirene spagnole continuano a suonare, portando il giocatore sulla bocca di tutti. Se le voci di un possibile passaggio al Real Madrid si intensificheranno, sarà interessante vedere come reagirà l’ambiente nerazzurro.

Il futuro di Alessandro Bastoni si preannuncia entusiasmante e ricco di possibilità. Le squadre interessate, come il Real Madrid, sanno bene quanto vali un giocatore come lui, il quale è attualmente in una posizione di forza avendo il supporto della sua attuale squadra e dei tifosi. L’Inter, con un chiaro piano di valorizzazione dei suoi talenti, è consapevole della rarità del difensore, e per questo non si lascerà sfuggire l’opportunità di trattenerlo.

In conclusione, aspettiamoci di vedere come evolverà questa situazione nei prossimi mesi e quale sarà il destino di Bastoni nel grande palcoscenico del calcio europeo.

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