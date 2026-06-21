21 Giugno 2026

Mirra Andreeva punta a un’insolita doppietta a Wimbledon, un’impresa che manca da oltre dieci anni.

redazione 21 Giugno 2026
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Mirra Andreeva: La Giovanissima Protagonista di Wimbledon 2023

La giovanissima Mirra Andreeva ha l’opportunità di scrivere la storia durante il Wimbledon di quest’anno. A soli 19 anni, ha già conquistato il suo primo titolo del Grand Slam agli Open di Francia, diventando la decima donna più giovane nella storia a vincere un grande torneo di singolare.

La tennista russa punta a ripetere il suo successo nella stagione su erba e parteciperà al Bad Homburg Open prima di dirigersi verso il prestigioso torneo di Wimbledon. Se riuscirà a trionfare a SW19 quest’anno, Andreeva potrebbe eguagliare un’impresa che non si è più vista da oltre dieci anni.

Dopo aver conquistato il suo primo titolo del Grand Slam, Andreeva si trova ora nell’ottica di completare il “Channel Slam”, un’impresa che richiede di vincere sia gli Open di Francia che Wimbledon nella stessa stagione.

Un’Impresa Rara e Ambita

Realizzare il Channel Slam è un obiettivo ambizioso, considerando che solo sette donne sono riuscite a farlo nell’era Open. L’ultima a riuscirci è stata Serena Williams nel 2015. Williams ha compiuto questa impresa due volte, con un intervallo di tredici anni tra i suoi due Channel Slam, il primo nel 2002 e il secondo nel 2015. Tra le grandi del tennis, anche Billie Jean King, Chris Evert e Martina Navratilova hanno raggiunto questo traguardo, ma nessuna di loro ha eguagliato il record di Steffi Graf, che ha vinto entrambi i tornei consecutivamente per ben cinque volte.

La situazione è simile nel circuito maschile, dove solo sei tennisti hanno realizzato il Channel Slam nell’era Open. Il più recente a entrare in questa ristretta elite è Carlos Alcaraz, che ha conquistato entrambe le vittorie nel 2024 e ci è andato vicino anche l’anno successivo. Alcaraz si unisce a nomi illustri come Rafael Nadal, Novak Djokovic e Roger Federer, con Nadal che ha realizzato il Channel Slam in due occasioni: nel 2008 e nel 2010.

Sfide e Opportunità nel Futuro di Andreeva

L’impresa di Mirra Andreeva non è solo ambiziosa ma anche piena di sfide, considerando il suo status di giocatrice emergente. Nonostante la sua incredibile vittoria a Roland Garros, il passaggio dal successo su terra battuta a quello su erba non è da sottovalutare. La superficie erbosa di Wimbledon presenta infatti caratteristiche diverse, con un gioco più rapido e un rimbalzo della palla più basso rispetto alla terra battuta.

Inoltre, le aspettative nei suoi confronti aumenteranno alla luce dei suoi recenti successi. Le pressioni di dover mantenere un alto livello di performance possono influire sul rendimento di una giovane atleta. Sarà fondamentale per Andreeva riuscire a gestire queste pressioni mentre affronta avversarie esperte nel contesto di Wimbledon.

Ricordiamo che Andreeva non è l’unica giovane promessa del tennis. Atlete come Coco Gauff hanno già parlato delle loro difficoltà sui campi in erba, sottolineando quanto possa essere complesso per le giocatrici più giovani adattarsi a questa superficie. Le dichiarazioni di Rennae Stubbs, che ha menzionato tre giocatrici con maggiori probabilità di successo rispetto ad Andreeva a Wimbledon, mettono in evidenza quanto sia competitivo il circuito al livello attuale.

Mirra Andreeva ha quindi di fronte a sé un percorso ricco di potenziale. Con la giusta preparazione e la mentalità adeguata, potrebbe non solo eguagliare le gesta delle leggende del passato, ma anche forgiare un futuro luminoso per se stessa nel mondo del tennis.

Per ulteriori informazioni sul tennis femminile e l’evoluzione di giovani atlete come Mirra Andreeva, si possono consultare le fonti ufficiali come il sito della WTA o i profili social delle tenniste. Queste piattaforme offrono aggiornamenti costanti e approfondimenti sulle performance e le carriere delle giocatrici emergenti.

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