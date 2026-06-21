Scoperta droga in un altarino: arrestato un giovane di 20 anni.

Operazione dei Carabinieri a Pozzuoli

Sabato 20 giugno 2026, Pozzuoli ha visto un’importante operazione condotta dai carabinieri della compagnia locale insieme al personale del Nil e del Nas. L’azione è stata focalizzata sulla zona della movida flegrea, dove è stato messo a segno un arresto significativo: un 20enne è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti, custodite in modi sorprendenti e poco convenzionali.

Controllo Straordinario e Risultati Rilevanti

Alle prime luci dell’alba, l’intervento ha portato all’identificazione di ben 87 persone. Sono stati controllati anche 53 veicoli, con un bilancio di 30 violazioni al codice della strada, per un totale di circa 12 mila euro di sanzioni elevate. Un uomo è stato segnalato alla Prefettura per uso personale di droga. Questa operazione straordinaria ha posto l’accento sulla sicurezza e l’ordine pubblico, elementi cruciali per una città come Pozzuoli, conosciuta per la sua vivace vita notturna.

Il 20enne arrestato, già noto alle forze dell’ordine, è stato scoperto mentre nascondeva 17 dosi di hashish e 13 dosi di cocaina. Durante la perquisizione, oltre alla droga, sono stati rinvenuti anche due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. La particolarità di questo caso risiede nel modo in cui la sostanza stupefacente è stata occultata: parte della droga è stata trovata all’interno di un altarino religioso, il che ha sollevato non poche perplessità e rimarcato la delicatezza della situazione. L’individuo ora dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio e, al momento, si trova agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.

Le operazioni di controllo non si sono limitate solo all’arresto di questo giovane. Due persone sono state denunciate per reati correlati alla sicurezza stradale e all’identità. Un 22enne è stato denunciato per fuga pericolosa dopo non essersi fermato all’alt imposto dai militari, mentre un 47enne ha fornito false generalità al momento del controllo. Quest’ultimo era alla guida di un veicolo, nonostante avesse già subito il ritiro della patente.

Ispezioni alle Attività Commerciali

I carabinieri hanno esteso la loro operazione anche al controllo di alcune attività commerciali nel territorio flegreo. Durante un’ispezione in un parcheggio situato in via Tranvai, i militari hanno riscontrato diverse irregolarità, tra cui l’assenza di una rete di captazione e trattamento delle acque e la presenza di rifiuti speciali non trattati correttamente. In conseguenza di queste violazioni, l’attività è stata sequestrata e il titolare denunciato degli illeciti riscontrati.

Analoghe misure sono state intraprese nei confronti di due ristoratori situati in Corso Umberto. Entrambi i titolari sono stati denunciati per diverse violazioni in materia di lavoro e sicurezza sui luoghi di lavoro. Queste attività sono sotto costante osservazione, poiché è fondamentale garantire la sicurezza e la qualità dei servizi offerti, soprattutto in un’area così turistica.

Questa operazione rappresenta un chiaro segnale della determinazione delle forze dell’ordine a monitorare e controllare le attività illecite e a garantire la sicurezza dei cittadini. I controlli continuano, e il riscontro della presenza di sostanze stupefacenti e irregolarità commerciali non lascia dubbi sulla necessità di un intervento mirato per tutelare la salute e la sicurezza pubblica.

Per ulteriori informazioni sulle attività delle forze dell’ordine e sulle operazioni nella zona di Pozzuoli, è possibile consultare il sito ufficiale dell’Arma dei Carabinieri e della Prefettura di Napoli.

Fonti ufficiali: Arma dei Carabinieri, Prefettura di Napoli.

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