Il Generale Masciulli in visita ai Carabinieri dell’isola di Capri, a breve la riapertura della caserma

CAPRI (NAPOLI) (ITALPRESS) – Una mattinata dedicata ai Carabinieri impegnati in uno dei territori più complessi e frequentati d’Italia, ma anche al futuro di un presidio destinato a rafforzare il legame tra l’Arma e la comunità isolana. Il Comandante Interregionale Carabinieri “Ogaden”, Generale di Corpo d’Armata Massimo Masciulli, stamane, ha raggiunto l’isola di Capri per incontrare i militari della Stazione Carabinieri di Anacapri, che in questa fase assicurano anche i servizi istituzionali sul territorio di Capri, in attesa della riapertura della locale caserma.

Il Generale ha voluto esprimere personalmente il proprio apprezzamento ai Carabinieri impegnati quotidianamente sull’isola, chiamati, soprattutto durante la stagione estiva, a garantire sicurezza e vicinanza ai cittadini e alle migliaia di turisti che ogni giorno affollano Capri. La visita è poi proseguita nel cantiere della Stazione Carabinieri di Capri, ormai nelle fasi finali dei lavori di ristrutturazione.

La nuova caserma, è stato sottolineato, rappresenta il risultato di una significativa collaborazione istituzionale tra il Comune di Capri e l’Arma dei Carabinieri. Una sinergia concreta che consentirà di restituire ai residenti e ai numerosi visitatori un presidio moderno, funzionale e pienamente inserito nel tessuto della comunità. L’apertura della Stazione, prevista nel pieno della stagione turistica, rafforzerà ulteriormente il dispositivo di sicurezza sull’isola, confermando il modello di prossimità che da sempre caratterizza l’azione dell’Arma.

“La presenza dei Carabinieri nelle comunità, grandi o piccole che siano, rappresenta un valore imprescindibile – ha sottolineato il Generale Masciulli -. E in un contesto come quello caprese, caratterizzato da un’elevata affluenza turistica e da esigenze di sicurezza dinamiche, il presidio dell’Arma assume un significato ancora più rilevante”.

– Foto ufficio stampa Carabinieri –(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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