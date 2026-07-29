Alleanza globale per i Due Stati, Tajani “Costruire un percorso credibile e concreto verso la pace in Medio Oriente”

ROMA (ITALPRESS) – Ribadire l’impegno della comunità internazionale per una pace stabile e duratura in Medio Oriente attraverso la concreta attuazione della soluzione dei due Stati. È questo il messaggio emerso dalla riunione dell’Alleanza Globale per la soluzione a due Stati, ospitata oggi alla Farnesina, nel corso della quale è intervenuto il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Nel suo intervento, il titolare della Farnesina ha sottolineato la necessità di “costruire un percorso credibile e concreto verso la pace“, indicando come elementi imprescindibili il disarmo di Hamas, ritenuto fondamentale per garantire la sicurezza di Israele, e il rilancio della Striscia di Gaza, nell’interesse della popolazione palestinese.

Tajani ha inoltre ricordato il contributo umanitario assicurato dall’Italia negli ultimi mesi. Circa 200 bambini palestinesi sono stati curati negli ospedali italiani, mentre alcuni giovani palestinesi sono stati accolti nel nostro Paese per intraprendere un percorso di studi nelle università italiane. Un’iniziativa che, secondo il ministro, testimonia la volontà dell’Italia di investire nel futuro delle nuove generazioni.

Il ministro ha quindi ribadito il sostegno italiano all’Autorità palestinese, considerata un interlocutore fondamentale per la costruzione di istituzioni solide e per il futuro assetto della regione.

Nel corso dell’intervento, Tajani ha anche espresso una netta condanna delle violenze contro la popolazione civile palestinese, riaffermando che “dignità e sicurezza per tutte le persone sono al centro dell’impegno italiano e del nostro Governo”.

Infine, il vicepremier ha richiamato l’importanza di promuovere la riconciliazione e il dialogo politico tra le parti, nella convinzione che solo attraverso un processo condiviso e il rafforzamento della coesione sia possibile arrivare a una soluzione negoziata fondata sulla convivenza di due Stati, Israele e Palestina, in pace e sicurezza.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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