Tricolori in doppio, Ettorre “In Puglia il meglio della vela giovanile” / Video

BARI (ITALPRESS) – La Puglia si prepara a ospitare i campionati italiani giovanili in doppio di vela. L’evento, che si terrà a Manfredonia dal 5 al 10 settembre, è stato presentato oggi nella sala conferenze del palazzo del consiglio regionale pugliese, alla presenza, tra gli altri, del presidente nazionale Fiv, Francesco Ettorre, e del presidente VIII zona Fiv Alberto La Tegola. L’evento rappresenta uno dei momenti più importanti della stagione velica nazionale e vedrà la partecipazione dei migliori giovani equipaggi italiani. Durante la manifestazione, saranno assegnati i titoli italiani Junior in sei categorie, offrendo ai giovani atleti un palcoscenico di alto livello tecnico e competitivo. Una tappa che, nelle intenzioni degli organizzatori, celebra il futuro della vela italiana, con talento, passione e spirito di squadra pronti a prendere il largo. “Siamo felici – ha sottolineato Ettorre – di tornare in Puglia. Era da qualche anno che la Federazione non organizzava qui un grande evento e il Campionato italiano in doppio rappresenta sicuramente uno dei cinque appuntamenti più importanti del panorama velico nazionale. Coinvolgerà oltre 500 ragazzi, il meglio della vela giovanile italiana. Sappiamo di poter contare su un’organizzazione all’altezza, chiamata a gestire un evento complesso per l’elevato numero di imbarcazioni in acqua, ma sarà uno spettacolo da vedere”.

“Ci auguriamo – ha aggiunto Ettorre – che questo campionato possa essere seguito da tantissime persone nelle prime settimane di settembre. Eventi di questo livello rappresentano un’importante occasione di promozione del territorio, perché richiamano pubblico e appassionati che arriveranno a Manfredonia per assistere alle regate e, allo stesso tempo, consentiranno di ammirare tanti giovani velisti che già oggi si mettono in evidenza anche a livello internazionale”. “È davvero un privilegio – ha chiosato La Tegola – essere pugliesi e rappresentare la Puglia della vela. La nostra regione offre uno dei campi di regata più belli d’Italia, se non del mondo. Siamo la regione peninsulare più estesa del Paese, con circa 900 chilometri di costa e 44 circoli affiliati alla Federazione Italiana Vela. Essere stati individuati dal Consiglio federale come sede dei Campionati italiani giovanili della classe doppio è per noi un privilegio, ma anche il riconoscimento del livello raggiunto sia dai nostri atleti sia dalla nostra capacità organizzativa”.

– foto xa2/Italpress –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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