29 Luglio 2026

A Malta vietati gli sparkler nei locali al chiuso dopo la tragedia di Crans-Montana

Anna Gaia Cavallo 29 Luglio 2026
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LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il governo maltese ha introdotto una nuova normativa che vieta l’utilizzo di stelline scintillanti e di altri articoli pirotecnici durante eventi pubblici al chiuso, sulla scia del tragico incendio avvenuto in un locale di Crans-Montana in Svizzera la notte di Capodanno. La legge proibisce l’uso di qualsiasi articolo pirotecnico negli spazi chiusi accessibili al pubblico, compresi locali notturni e discoteche. Le nuove disposizioni entreranno in vigore tra due mesi. Per i trasgressori sono previste sanzioni amministrative comprese tra 120 e 350 euro.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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