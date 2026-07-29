A Malta vietati gli sparkler nei locali al chiuso dopo la tragedia di Crans-Montana

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il governo maltese ha introdotto una nuova normativa che vieta l’utilizzo di stelline scintillanti e di altri articoli pirotecnici durante eventi pubblici al chiuso, sulla scia del tragico incendio avvenuto in un locale di Crans-Montana in Svizzera la notte di Capodanno. La legge proibisce l’uso di qualsiasi articolo pirotecnico negli spazi chiusi accessibili al pubblico, compresi locali notturni e discoteche. Le nuove disposizioni entreranno in vigore tra due mesi. Per i trasgressori sono previste sanzioni amministrative comprese tra 120 e 350 euro.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all’indirizzo [email protected]

FONTE ITALPRESS

Non perderti tutte le news su Napoli+