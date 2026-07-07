GP d’Italia F1: dal 2027 Sprint Race per tre stagioni consecutive.

Grande Attesa per il Gran Premio d’Italia 2026 a Monza

La storia del Gran Premio d’Italia continuerà a scriversi a settembre, quando l’Autodromo Nazionale di Monza ospiterà la 97esima edizione dal 4 al 6 settembre 2026. Questo evento rappresenta un perfetto connubio tra sport, arte e cultura, celebrare un’importante tradizione nazionale che attira appassionati da tutto il mondo. Geronimo La Russa, presidente dell’Automobile Club d’Italia, ha espresso il suo entusiasmo per l’evento che vedrà a Milano il Teatro alla Scala come palcoscenico per presentazioni artistiche straordinarie.

Sold Out e Nuove Iniziative

La domanda per i biglietti è alta, con il sold out già confermato per la gara di domenica. Pochi posti sono ancora disponibili per le giornate di sabato e venerdì. È stata introdotta una tribuna provvisoria per soddisfare la crescente richiesta, inizialmente riservata ai soci Aci, ma successivamente aperta a tutti gli appassionati. La Russa ha condiviso i dettagli delle varie iniziative che accompagneranno l’evento, tra cui il maestro Marco Lodola, creatore del manifesto ufficiale del Gran Premio, e il tenore Francesco Meli, che canterà l’inno d’Italia poco prima della gara. Questo momento sarà reso ancora più speciale dalla presenza delle Frecce Tricolori, simbolo di orgoglio nazionale.

Nuove Dimensioni per il Futuro

È stata annunciata anche una novità per i Gran Premi a partire dal 2027: l’introduzione della sprint race del sabato per tre anni consecutivi. Questo nuovo formato non solo arricchirà l’esperienza per i tifosi, ma avrà anche un forte impatto sull’aspetto competitivo della corsa. Il poster dell’evento, creato da Marco Lodola, è una vera opera d’arte che richiama il Futurismo e la potenza dei motori.

La Visione Di Stefano Domenicali

Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato di Formula One Group, ha sottolineato l’importanza della cultura anche nel mondo della Formula 1. Durante una recente presentazione, ha commentato che l’aspetto culturale-musicale è fondamentale per un evento di questa portata. “Il GP d’Italia dimostra che la F1 può essere un palcoscenico culturale oltre a essere uno sportivo”, ha dichiarato Domenicali.

Il nuovo design del poster rappresenta i valori dell’evento e testimonia la rilevanza del GP di Monza. Le vendite dei biglietti sono promettenti, grazie al ritorno delle Ferrari in prima linea e al talento di giovani piloti come Kimi Antonelli, che rappresentano l’Italia con orgoglio.

Emozioni in Pista

Francesco Meli ha espresso la sua emozione per il ritorno in pista, sottolineando che cantare l’Inno di Mameli in un evento di rilevanza internazionale è un grande onore. L’atmosfera all’autodromo è unica, e c’è grande attesa per questo confronto sportivo che promette di essere una celebrazione di passione e adrenalina.

I tifosi, entusiasti per il campo di gara, sono ansiosi di scoprire chi conquisterà il gradino più alto del podio quest’anno. La sfida è aperta: Max Verstappen ha trionfato nel 2023 e 2022, seguito da Charles Leclerc nel 2024. Chi sarà il prossimo a scrivere la propria storia sull’asfalto di Monza?

Le aspettative sono alte, e il Gran Premio d’Italia 2026 si preannuncia come un evento imperdibile. Con il mix di sport, arte e cultura, Monza si prepara a regalare un’esperienza memorabile a tutti gli appassionati.

Fonti ufficiali: Automobile Club d’Italia, Formula One Group.

FONTE ITALPRESS

Non perderti tutte le notizie di sport su Napoli+