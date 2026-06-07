7 Giugno 2026

Fiorentina saluta Vanoli e si prepara per il nuovo allenatore nella stagione 2026-27.

redazione 7 Giugno 2026
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Fiorentina Saluta Paolo Vanoli: Un’Avventura a Rischio Relegazione

FIRENZE, ITALIA – Il 10 maggio 2026, il tecnico Paolo Vanoli della ACF Fiorentina osserva dalla panchina durante la partita di Serie A contro il Genoa CFC al Stadio Artemio Franchi. Nonostante l’assenza di vittorie nelle prime quindici giornate di campionato, Vanoli è riuscito a trasformare una situazione disperata, portando la squadra alla salvezza (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images).

La Fiorentina ha ufficialmente ringraziato Vanoli dopo un percorso che ha rappresentato una vera e propria impresa. Subentrato a Stefano Pioli a novembre 2025, il club si trovava in fondo alla classifica, accumulando solo quattro pareggi nelle prime dieci partite di Serie A. La crisi sembrava senza fine, ma il lavoro instancabile del tecnico ha permesso ai viola di compiere una delle più incredibili rimonte nella storia del campionato.

Dopo un inizio drammatico, la Fiorentina ha fatto la storia diventando la prima squadra a evitare la retrocessione nonostante non avesse ottenuto alcuna vittoria nelle prime quindici partite. Una vera e propria impresa sportiva, che ha risollevato le sorti di un club in grave difficoltà.

La Difficile Decisione della Fiorentina

Malgrado i risultati sorprendenti, la Fiorentina non ha mostrato l’intenzione di rinnovare il contratto di Vanoli. Oggi, è stato ufficializzato il suo addio, segnando così la fine di un capitolo complesso ma significativo per il club. Vanoli e il suo staff sono stati apprezzati per la professionalità, la passione e il coraggio dimostrati nel gestire la squadra in un momento critico della stagione.

In un comunicato, la dirigenza ha espresso profonda gratitudine per il lavoro svolto, sottolineando come Vanoli e il suo staff abbiano recuperato un team demoralizzato e privo di fiducia. “La proprietà e la dirigenza della Fiorentina desiderano ringraziare il mister Paolo Vanoli e tutto il suo staff per la professionalità, passione e coraggio con cui hanno guidato la prima squadra,” si legge nel comunicato ufficiale del club.

Giuseppe B Commisso, il nuovo presidente del club dopo la scomparsa di Rocco Commisso, ha dedicato parole di affetto e rispetto a Vanoli. “Voglio ringraziare personalmente Paolo Vanoli e il suo intero staff. Sono arrivati in un momento estremamente difficile, con la squadra in fondo alla classifica e senza vittorie. Hanno avuto la forza e la serietà di rimettere in carreggiata il gruppo,” ha affermato Commisso, evidenziando il lavoro effettuato nella salvaguardia della categoria.

La Prossima Fase per la Fiorentina

Le recenti indiscrezioni indicano che Fabio Grosso potrebbe rivelarsi il successore di Vanoli. L’ex giocatore ed allenatore ha dimostrato di avere il giusto profilo, avendo condotto il Sassuolo dalla Serie B a una posizione di sicurezza in Serie A. La sua eventuale nomina sarà vista come un segnale di continuità nell’ambizioso progetto della Fiorentina, mirato a stabilizzare la squadra e puntare a traguardi più ambiziosi.

Fiorentina ha attraversato un periodo di transizione, caratterizzato dalla speranza di un futuro migliore. I tifosi ora guardano avanti, sperando che le prossime scelte della dirigenza possano portare a un rafforzamento delle ambizioni del club. La stagione si preannuncia intensa, e l’ingresso di un nuovo allenatore potrebbe essere un passo decisivo per risollevare le sorti della squadra.

Fonte: Fiorentina News

Il lavoro di Paolo Vanoli resterà nella memoria dei tifosi come un esempio di risalita e perseveranza in condizioni avverse. Mentre la Fiorentina si prepara a scrivere il prossimo capitolo, l’intera comunità spera di vedere una squadra competitiva e pronta a lottare ai vertici della Serie A.

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