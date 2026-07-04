Fair Play Menarini: 30 anni di sport con Duplantis e Zola celebrando l’eccellenza.

Trent’Anni di Fair Play: Celebrazione a Firenze

FIRENZE (ITALPRESS) – La 30esima edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini si è svolta in grande stile presso il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, riconoscendo i grandi nomi dello sport che, con il loro comportamento esemplare, incarnano il rispetto e l’integrità. Questa manifestazione non è solo un premio, ma un’importante celebrazione di valori fondamentali nel mondo dello sport.

Tra i premiati di quest’anno ci sono stati nomi illustri come Diego Milito ed Emilio Butragueño, due icone del calcio che hanno segnato la storia di questa disciplina. Anche Gianfranco Zola ha ricevuto un riconoscimento per il suo straordinario contributo al calcio, insieme ad Armand Duplantis, il principale protagonista del salto con l’asta. Il nuotatore Gregorio Paltrinieri è stato premiato per il suo impatto nel panorama sportivo internazionale.

Tra i premiati figurano anche atleti che si battono per l’inclusione attraverso lo sport paralimpico, come Bebe Vio, il cui impegno ha ispirato milioni, e Chiara Mazzel, che rappresenta l’importanza del fair play in tutte le sue forme. Considerando le discipline, il riconoscimento è andato anche a figure iconiche come Antonella Palmisano, Simone Anzani, e Daniele Garozzo, ciascuno simbolo di eccellenza nelle loro rispettive discipline sportive.

Un Messaggio di Integrità e Inclusione

Il Premio Fair Play Menarini non si limita a premiare i campioni, ma pone l’accento sull’importanza di valori come l’integrità e il rispetto nello sport. Durante la cerimonia, il Board della Fondazione Fair Play Menarini, composto da Luca Lastrucci, Valeria Speroni Cardi e Filippo Paganelli, ha ribadito l’impegno a raccontare le storie di coloro che dimostrano come il talento possa trovare un significato più vero quando è accompagnato da correttezza e integrità.

Insieme agli ambiti sportivi, sono stati accolti anche i rappresentanti della Fondazione Fair Play Menarini, tra cui Antonio Rossi, Giancarlo Antognoni, Ian Thorpe e Sasha Vujacic, fini sportivi e ambasciatori di questo importante messaggio. Ognuno di loro ha condiviso esperienze e visioni sull’importanza di costruire un mondo sportivo basato su valori autentici, ispirando così le nuove generazioni.

La conduzione della cerimonia è stata affidata a Rachele Sangiuliano, Omar Schillaci, Michele Cagiano e Federico Buffa, noti volti del panorama sportivo e mediatico italiano, che hanno contribuito a creare un’atmosfera di grande festa e celebrazione. L’evento ha rappresentato non solo un riconoscimento per gli atleti ma anche un’opportunità per riaffermare l’importanza delle buone pratiche nel mondo dello sport.

Sport e Fair Play: Un Futuro da Costruire

Oltre ai premiati, la cerimonia ha visto una vasta partecipazione di attori del panorama sportivo, sottolineando un messaggio chiaro: il fair play non è solo un ideale, ma un obiettivo da perseguire quotidianamente. Eventi come questi fungono da veicolo per diffuse pratiche di inclusione e rispetto reciproco, molto più di quanto possa fare un semplice attestato.

Alla base di questo premio si trovano storie di resilienza, di lotta e di trionfo, che vengono raccontate affinché il loro impatto possa ghermire le nuove generazioni, motivandole a seguire un percorso di rispetto e correttezza. La Fair Play Menarini Foundation si impegna a proseguire questo cammino, affinché il messaggio di integrità rimanga vivo e visibile nel tessuto dello sport contemporaneo.

Il successo del Premio Internazionale Fair Play Menarini negli anni è dovuto non solo al prestigio dei premiati, ma anche alla sua capacità di unire e ispirare. In un mondo dove il successo spesso è misurato solo in termini di risultati, eventi come questo ricordano che la vera vittoria sta nel comportamento che gli atleti mostrano, dentro e fuori dal campo.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sulla Fondazione Fair Play Menarini, è possibile consultare fonti ufficiali come il sito di Italpress.

FONTE ITALPRESS

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