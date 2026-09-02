F1, Vasseur alla vigilia di Monza: “Vogliamo regalare ai nostri tifosi un bel week-end”

ROMA (ITALPRESS) – “Quello di Monza è sempre un weekend molto speciale per la Ferrari”. Così Fred Vasseur, Team Principal della Ferrari, in vista del fine settimana del Gran Premio d’Italia.

“Correre davanti ai nostri tifosi dà a tutta la squadra un’energia incredibile e quest’anno ci sarà un’ulteriore componente emotiva, perché celebreremo Michael Schumacher e l’eredità che ha lasciato nella nostra azienda – ha sottolineato il dirigente francese in una nota – La sua instancabile ricerca del miglioramento, l’attenzione ai dettagli e la profonda convinzione nell’importanza del lavoro di squadra sono valori fondamentali per noi ancora oggi. Sul fronte della prestazione, introdurremo una power unit aggiornata nell’ambito delle opportunità di sviluppo previste dall’ADUO. Rappresenta un passo nella giusta direzione, e come sappiamo, questa stagione si gioca molto sui guadagni marginali. Monza è un circuito impegnativo e i valori in campo sono estremamente ravvicinati, quindi la nostra priorità sarà eseguire al meglio ogni aspetto del weekend, fin dal venerdì. Trarremo ulteriore motivazione dalla passione del nostro pubblico di casa – ha concluso Vasseur – e vogliamo regalare ai nostri tifosi un bel weekend”

-Foto IPA Agency-(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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