Caso Caruana Galizia a Malta, la giuria si ritira per deliberare nel processo

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – La giuria di nove membri si è ritirata oggi per deliberare nel processo contro Yorgen Fenech, l’imprenditore maltese accusato di aver commissionato l’omicidio della giornalista investigativa Daphne Caruana Galizia, uccisa con un’autobomba il 16 ottobre 2017. La giudice Edwina Grima ha concluso dopo tre giorni le indicazioni alla giuria, ripercorrendo le principali prove e testimonianze emerse durante il processo e spiegando ai nove giurati i criteri giuridici sulla base dei quali dovranno decidere. Prima di congedarli, Grima ha ricordato che il verdetto dovrà basarsi sulle prove esaminate in aula e ha concluso dicendo: “Che Dio vi aiuti”.

Per arrivare a un verdetto sono necessari almeno sei voti su nove e i giurati dovranno pronunciarsi separatamente sui due reati contestati a Fenech: complicità nell’omicidio e partecipazione a un’associazione criminale finalizzata all’uccisione della giornalista. Fenech, 44 anni, ha sempre respinto le accuse e durante la sua deposizione ha cercato di spostare l’attenzione sull’ex capo di gabinetto dell’allora primo ministro Joseph Muscat, Keith Schembri, sostenendo che fosse ossessionato da Caruana Galizia e avesse un movente per eliminarla. Schembri non è mai stato accusato dell’omicidio. La difesa ha inoltre contestato la credibilità di Melvin Theuma, il presunto intermediario tra Fenech e gli uomini che materialmente eseguirono l’assassinio. Theuma ha ottenuto una grazia presidenziale in cambio della sua collaborazione con gli investigatori e ha accusato Fenech di aver ordinato e finanziato l’omicidio, come ricostruito dal Times of Malta. Ora la decisione spetta alla giuria. Se riconosciuto colpevole di complicità nell’omicidio, Fenech rischia l’ergastolo.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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