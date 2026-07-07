Daniele Orsato designato per arbitri Serie A e B: punta a maggiore precisione e meno Var.

Daniele Orsato Nuovo Responsabile della Commissione Arbitri Nazionale

ROMA (ITALPRESS) – Daniele Orsato è stato nominato il nuovo responsabile della Commissione Arbitri Nazionale per le competizioni di Serie A e B. L’annuncio è stato presentato dal vicepresidente vicario dell’Aia, Francesco Massini, durante una conferenza stampa svoltasi presso la sede della Figc a Roma. Orsato, che nell’ultimo anno ha ricoperto il ruolo di responsabile della Can di Serie C, succede a Gianluca Rocchi, il quale si è autosospeso dopo essersi trovato al centro di un’inchiesta della Procura di Milano riguardante il caso arbitri. Rocchi era stato sostituito ad interim da Dino Tommasi negli ultimi mesi della stagione 2025/2026.

Accanto a Orsato, nominato dal Comitato Nazionale dell’Aia su indicazione del nuovo direttore tecnico Domenico Messina, saranno presenti in Commissione i seguenti arbitri: Luca Banti, Gabriele Gava, Danilo Giannoccaro, Ciro Carbone e Alessandro Giallatini. La direzione della Can di Serie C, precedentemente gestita da Orsato, è stata assegnata a Nicola Giovanni Ayroldi, mentre Paolo Dondarini prenderà il posto di Stefano Braschi nella direzione della Serie D.

“Lavoreremo fino all’ultima goccia di sudore, studieremo tanto e cercheremo di fare il massimo. Pretendiamo solo un po’ di rispetto ed educazione”, ha dichiarato Orsato durante la conferenza stampa. Ha sottolineato l’importanza del rispetto reciproco e ha promesso di mettere in pratica i regolamenti in modo più efficace. “Conosco i ragazzi perfettamente, poiché ho arbitrato fino a pochi anni fa. So come stimolarli e fare in modo che credano in loro stessi”, ha aggiunto, evidenziando il talento e la professionalità degli arbitri italiani.

Le Visioni del Direttore Tecnico Domenico Messina

Domenico Messina, il nuovo direttore tecnico dell’Aia, ha affermato l’importanza di stabilire una linea di condotta tecnica uniforme per tutti gli arbitri, dalla Serie A fino all’ultima categoria. “Nei prossimi giorni sarò a Nyon per comprendere le direttrici tecniche a livello europeo e, in base a queste, tracceremo delle linee guida”, ha spiegato Messina. La sua priorità è garantire che gli arbitri comunichino “la stessa lingua” in tutta Italia. “L’indipendenza di giudizio degli arbitri non è negoziabile e il rispetto deve essere reciproco”.

Ha definito inaccettabile qualsiasi forma di violenza, sia fisica che verbale, nei confronti degli arbitri, sottolineando che “la critica fa parte del gioco, ma chiediamo rispetto”. Questo approccio mira a migliorare l’immagine del professionismo arbitrale nel calcio italiano e a stimolare un clima di fiducia e rispetto tra tutte le parti coinvolte nel mondo del calcio.

Riguardo alla rubrica ‘Open Var’ su Dazn, Messina ha affermato che sarà necessario affrontare questo tema nelle prossime settimane. “Penso che ci possano essere strumenti diversi per diffondere cultura e spiegazioni”, ha dichiarato, lasciando aperta la possibilità di cambiamenti futuri per migliorare la comunicazione con il pubblico. Altre questioni da affrontare, secondo il vicepresidente vicario Francesco Massini, comprendono l’adozione del professionismo per la categoria e la necessità di semplificare e uniformare i regolamenti.

Con l’ingresso di Orsato e Messina, la Commissione Arbitri Nazionale sembra essere pronta ad affrontare le sfide future con rinnovato impegno e professionalità. Le aspettative sono alte, e l’obiettivo comune è quello di garantire un arbitraggio più preciso e rispettato nel calcio italiano, fondamentale per il buon andamento delle competizioni. Il nuovo approccio promette di portare a un ambiente più positivo e costruttivo per tutti gli attori in campo, promettendo cambiamenti significativi e un miglioramento della qualità dell’arbitraggio.

(ITALPRESS)

FONTE ITALPRESS

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