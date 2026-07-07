Tribunale di Malta respinge ricorso contro divieto di aborto, mantenendo la legge attuale.

Il Rifiuto del Tribunale di Malta sul Ricorso di Andrea Prudente

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Un tribunale maltese ha recentemente respinto il ricorso dell’americana Andrea Prudente, che contestava le leggi sull’aborto a Malta. La decisione ha stabilito che tali leggi non violano la Costituzione né i diritti fondamentali della ricorrente. La giudice Miriam Hayman, responsabile della sentenza, ha rigettato il ricorso e imposto alla donna il pagamento delle spese legali.

Prudente aveva intrapreso l’azione legale dopo un episodio accaduto durante una vacanza a Malta nel giugno 2022. Durante il suo soggiorno, i medici del Mater Dei Hospital si erano rifiutati di interrompere una gravidanza che non era più considerata vitale. Successivamente, la donna è stata trasferita in aeroambulanza a Maiorca, Spagna, dove la gravidanza è stata interrotta.

Le Argomentazioni Giuridiche e la Risposta della Magistratura

Nel suo ricorso, Andrea Prudente ha sostenuto che il divieto di aborto a Malta violerebbe i diritti garantiti dalla Costituzione maltese e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, i quali includono il diritto alla vita, il rispetto della vita privata e familiare e la protezione da trattamenti inumani o degradanti. Inoltre, ha citato le disposizioni contro la discriminazione.

Dall’altra parte, l’Avvocatura dello Stato ha minimizzato le preoccupazioni sollevate dalla ricorrente, affermando che la donna ha ricevuto cure mediche adeguate e che la sua vita non è stata mai in pericolo. I legali della difesa hanno anche rimarcato come Prudente fosse consapevole delle leggi maltesi in materia di aborto prima di intraprendere il viaggio.

La magistrata Hayman ha asseverato che Prudente aveva ricevuto cure mediche di altissimo livello. Pur riconoscendo che le probabilità di sopravvivenza del feto fossero diminuite, ha escluso qualsiasi possibilità di pericolo per la vita della donna, qualora fosse rimasta a Malta. Secondo la giudice, nessuno dei diritti invocati nel ricorso era stato effettivamente violato.

Il tribunale ha infine confermato la validità degli articoli 241 e 243 del Codice penale maltese. Queste norme rimangono in vigore nonostante l’introduzione nel 2023 dell’articolo 243B, che prevede eccezioni limitate nei casi in cui la vita della donna sia in grave pericolo. La sentenza rappresenta un punto di riferimento significativo nel dibattito legale sulla questione dell’aborto a Malta.

La questione dell’aborto a Malta continua a suscitare intense discussioni sia a livello nazionale che internazionale. La posizione del piccolo stato mediterraneo, che mantiene leggi tra le più restrittive in Europa, è spesso al centro di polemiche e dibattiti. Attivisti per i diritti delle donne e organizzazioni non governative hanno criticato fermamente la normativa vigente, ritenuta anacronistica e non in linea con i diritti umani fondamentali.

L’episodio di Andrea Prudente ha inoltre sollevato interrogativi sulla protezione della salute e del benessere delle donne a Malta. Nonostante i recenti sforzi per moderare le leggi sull’aborto, molte persone ritangono che sia essenziale un cambiamento più radicale e una revisione completa della normativa vigente per garantire diritti e accesso alle cure adeguate.

Le reazioni a questa sentenza variavano tra coloro che sostengono il mantenimento delle leggi attuali e coloro che sollecitano un cambiamento. L’influenza di questo caso potrebbe perpetuare il dibattito pubblico sulla questione, dando impulso a future manifestazioni o azioni legali da parte di coloro che cercano di contestare il divieto di aborto.

Malta rimane un esempio emblematico della complessità legata al tema dell’aborto europeo. La sfida è non solo legale, ma anche culturale, e riflette le diverse sensibilità e tradizioni che caratterizzano i singoli paesi. In un contesto europeo in evoluzione, il futuro della legislazione sull’aborto a Malta potrebbe essere avvolto in una crescente incertezza, ma anche in opportunità di dialogo e confronto su temi cruciali per la società contemporanea.

Fonti ufficiali: Malta Today, Times of Malta.

FONTE ITALPRESS

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