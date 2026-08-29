Corriere dello Sport: «Napoli, Lang resta e Gabriel Jesus si allontana: il grande colpo può slittare a gennaio»

Il futuro di Noa Lang cambia anche i programmi del Napoli. Il trasferimento di Rafa Leão al Galatasaray ha infatti chiuso la principale possibilità di cessione dell’olandese, che a questo punto dovrebbe restare a disposizione di Massimiliano Allegri. Come scrive Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, la conseguenza potrebbe essere il progressivo tramonto del sogno Gabriel Jesus.

Il tempo a disposizione è sempre meno e, senza una cessione importante, per Giovanni Manna diventa complicato completare un’altra operazione in entrata.

Lang resta al Napoli, Atalanta ancora lontana

Lang avrebbe accettato volentieri il ritorno a Istanbul dopo i quattro mesi trascorsi in Turchia nella scorsa stagione, ma l’arrivo di Leão ha modificato i programmi del Galatasaray.

L’olandese dovrebbe dunque rimanere al Napoli e giocarsi le proprie possibilità. Una soluzione che, come sottolinea Davide Palliggiano, può comunque risultare utile ad Allegri: sulla fascia sinistra, oltre ad Alisson Santos, il tecnico non dispone infatti di un’altra ala di ruolo.

La posizione del Napoli sulle condizioni per un’eventuale partenza resta chiara: cessione definitiva oppure prestito legato a un obbligo di riscatto.

Rimane l’interesse dell’Atalanta, ma la proposta dei bergamaschi e del ds Giuntoli prevede un diritto di riscatto, formula che non soddisfa il club azzurro.

Gabriel Jesus sempre più lontano

Con Lang destinato a restare, si complica inevitabilmente l’operazione Gabriel Jesus. Il brasiliano è fuori dai programmi dell’Arsenal e aspetta una nuova sistemazione.

Secondo il Corriere dello Sport, all’attaccante sarebbe piaciuta e continua a piacere la possibilità di trasferirsi a Napoli, dove ritroverebbe Kevin De Bruyne, suo vecchio compagno ai tempi del Manchester City.

Le possibilità di una reunion, però, stanno diminuendo con il trascorrere delle ore. Gabriel Jesus e l’Arsenal dovranno quindi valutare altre soluzioni per il futuro, considerando anche il contratto in scadenza nel 2027.

Napoli, il grande colpo può slittare a gennaio

Se non dovessero verificarsi movimenti improvvisi prima della chiusura del mercato, la rosa del Napoli potrebbe rimanere sostanzialmente quella attuale fino alla sessione invernale.

Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport spiega che Giovanni Manna e la società potrebbero conservare le risorse per effettuare un investimento importante a gennaio, quando saranno più chiare anche le necessità della squadra di Allegri.

Un eventuale intervento potrebbe riguardare proprio il reparto offensivo.

Guiu al Lipsia, tre uscite per Manna

È già tramontata, invece, la possibilità Marc Guiu. Il Napoli aveva effettuato un sondaggio per l’attaccante spagnolo del Chelsea, ma il giocatore è stato ceduto al Lipsia.

Nel frattempo Manna ha completato alcune operazioni in uscita. Come riporta ancora il Corriere dello Sport, Cyril Ngonge è stato ufficialmente ceduto in prestito con diritto di riscatto al Monza, club che sta definendo anche l’arrivo di Michael Folorunsho, reduce dal prestito al Cagliari e già impegnato nelle visite mediche.

Ha salutato anche Walid Cheddira, che ha accettato l’offerta dell’Avellino di Alessandro Nesta: per l’attaccante marocchino si tratta di un trasferimento a titolo definitivo.

Tre partenze che alleggeriscono la rosa, ma che non cambiano il principio alla base delle ultime mosse di mercato: il Napoli deve vendere per poter comprare. Con Lang sempre più vicino alla permanenza, il grande investimento potrebbe dunque essere soltanto rimandato a gennaio.