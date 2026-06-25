Corriere dello Sport: “De Laurentiis apre ad Allegri: ‘Vogliamo restare competitivi’. Attesa per firma e annuncio”

Il Napoli è ormai a un passo dall’inizio ufficiale dell’era Massimiliano Allegri. Dopo il rientro dagli Stati Uniti, Aurelio De Laurentiis ha parlato per la prima volta pubblicamente del tecnico livornese, pur rinviando ogni commento definitivo al momento dell’ufficializzazione. Un passaggio che conferma come il club sia ormai vicino a inaugurare il nuovo progetto tecnico.

Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il presidente azzurro ha invitato tutti alla prudenza, spiegando che sarà opportuno parlare di Allegri soltanto dopo la firma del contratto e la presentazione ufficiale. De Laurentiis ha però ribadito con decisione gli obiettivi della società: mantenere il Napoli ai vertici del calcio italiano e migliorare il rendimento nelle competizioni europee.

Secondo Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, Allegri deve ancora completare la risoluzione del contratto che lo lega al Milan fino al 30 giugno 2027. Una volta definito quest’ultimo passaggio burocratico, arriveranno la firma sul contratto con il Napoli e il conseguente annuncio ufficiale, atteso nei prossimi giorni.

Il tecnico, tuttavia, è già pienamente coinvolto nella programmazione della nuova stagione. Come evidenzia Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, Allegri è in costante contatto con il direttore sportivo Giovanni Manna, con il quale sta pianificando le strategie di mercato e la costruzione della rosa in vista del nuovo campionato.

La preparazione estiva prenderà il via il 17 luglio con il ritiro di Dimaro, che si concluderà il 27 luglio. Successivamente la squadra si trasferirà a Castel di Sangro fino al 13 agosto, prima dell’esordio ufficiale in campionato previsto il 22 agosto sul campo del Genoa.

Nel frattempo De Laurentiis è rientrato dagli Stati Uniti dopo aver assistito dal vivo ad alcune gare del Mondiale per Club. Durante il soggiorno americano ha seguito anche l’elezione di Giovanni Malagò alla presidenza della FIGC, esprimendo pubblicamente il proprio sostegno al nuovo numero uno federale.

Come sottolinea ancora Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il presidente del Napoli ha rilanciato il tema della riforma del calcio italiano, sostenendo la necessità di ripensare il sistema prendendo come riferimento il modello organizzativo e gestionale dello sport professionistico statunitense.

Non sono mancate considerazioni anche sul futuro dello stadio. De Laurentiis ha ribadito la propria convinzione sulla necessità di realizzare un nuovo impianto, manifestando ancora una volta scetticismo rispetto all’ipotesi di un semplice restyling dello stadio Diego Armando Maradona in vista di Euro 2032.

Infine il presidente ha confermato il ricco programma di celebrazioni per il Centenario del club. Dal 1° agosto prenderanno il via numerosi eventi che accompagneranno il Napoli fino al 31 luglio 2027, con iniziative già pianificate per celebrare i cento anni di storia della società azzurra.