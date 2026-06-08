Chiellini: “Le tre assenze ai Mondiali restano ferite, l’Italia ha toccato il fondo.”

Giorgio Chiellini e la Crisi del Calcio Italiano

LEWISBURG, WEST VIRGINIA – JUNE 14: L’ex difensore della Juventus e della nazionale italiana Giorgio Chiellini arriva all’aeroporto prima della FIFA Club World Cup 2025, il 14 giugno 2025, a Lewisburg, West Virginia. (Foto di Michael Owens/Getty Images)

Giorgio Chiellini ha rilasciato un’analisi schietta sulla crisi del calcio italiano, complice l’assenza dal Mondiale per la terza volta consecutiva. L’ex calciatore ha espresso la sua convinzione che il Paese stia vivendo uno dei momenti più difficili della sua storia calcistica, anche se ha mostrato un ottimismo cauto in merito ai talenti emergenti a livello giovanile.

Parlando al Festival della Serie A di Parma, Chiellini, che attualmente ricopre il ruolo di Direttore della Strategia Sportiva della Juventus, non ha esitato a riconoscere la gravità della situazione. “Non possiamo fingere che non sia successo niente; rimanere fuori da tre mondiali consecutivi è difficile da accettare,” ha affermato Chiellini, sottolineando che le prime due esclusioni le ha vissute in prima persona e che sono cicatrici ancora aperte.

Un Futuro da Costruire attraverso i Giovani

Chiellini ha delineato la strada verso la ripresa, ponendo l’accento sull’importanza di investire nei giovani calciatori e sulla necessità di una visione condivisa a livello federale. Ha fatto riferimento alla recente performance della Nazionale Under-17, che ha raggiunto la finale degli Europei come segnale positivo. “È prova che il talento esiste,” ha dichiarato, “i giocatori ci sono, ma devono essere accompagnati e sviluppati in modo migliore.”

L’ex difensore ha anche evidenziato la mancanza di strutture adeguate per promuovere queste giovani promesse. “C’è ancora qualcosa che manca, ma ci sono basi solide su cui lavorare,” ha aggiunto. La sfida ora è quella di creare un progetto comune che coinvolga tutti i vari attori del movimento calcistico italiano, dalle federazioni ai club.

Il 2025 rappresenta un anno cruciale per Italia Calcio, con programmati investimenti in infrastrutture e formazione giovanile. Chiellini ha insistito su ciò dicendo: “Ora è necessario un progetto comune, costruito insieme da tutte le componenti del movimento. Spetta a noi, così come alla governance del calcio italiano, cominciare un percorso serio e concreto per invertire la rotta, senza cercare scuse o nascondere i problemi.”

Guardando avanti, Chiellini non ha fatto mistero delle difficoltà esistenti, ma ha anche richiamato alla responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nel calcio italiano. La necessità di unire le forze è evidente, giocatori, allenatori e dirigenti sono chiamati a unire le proprie competenze per risollevare il futuro del calcio nazionale. “Abbiamo toccato il punto più basso e speriamo di non dover andare più in basso,” ha concluso, spronando tutti a lavorare insieme per il bene del calcio italiano.

Fonti ufficiali: Federazione Italiana Giuoco Calcio, Juventus F.C., Sportal.

Non perderti tutte le news su Napoli+