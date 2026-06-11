11 Giugno 2026

Bournemouth pensa a Lucumi del Bologna come possibile sostituto di Senesi. Cluasi fino al 10 luglio.

redazione 10 Giugno 2026
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Lucumi nel mirino del Bournemouth dopo l’addio di Senesi

MONZA, ITALIA – 22 SETTEMBRE: Jhon Lucumi del Bologna FC è in azione durante la partita di Serie A tra Monza e Bologna allo U-Power Stadium il 22 settembre 2024. (Foto di Francesco Scaccianoce/Getty Images)

Secondo alcune voci in arrivo dall’Italia, Jhon Lucumi, difensore del Bologna FC, è uno dei candidati che l’AFC Bournemouth sta valutando per sostituire Marcos Senesi, recentemente trasferitosi al Tottenham Hotspur. Questa notizia è stata ufficialmente confermata mercoledì, portando i Cherries a cercare un nuovo centrale difensivo per il prossimo campionato.

Il futuro di Marcos Senesi e i piani del Bournemouth

Marcos Senesi ha trascorso quattro stagioni a Bournemouth prima di accettare una nuova sfida con il Tottenham. Durante il suo periodo al club, il difensore argentino ha suscitato l’interesse di diverse squadre, tra cui la Juventus, ma il suo passaggio agli Spurs è avvenuto senza alcuna remunerazione. Grazie alla sua esperienza, ora il Bournemouth si trova alla ricerca di un sostituto di valore.

Secondo Nicolo Schira, esperto di calciomercato, i Cherries avrebbero messo nel mirino Jhon Lucumi, nazionale colombiano che tra pochi giorni compirà 28 anni. Lucumi si distingue per la sua versatilità in difesa, qualità che lo rende un obiettivo appetibile per il club inglese.

Il Bologna ha un contratto con Lucumi che prevede una clausola di rilascio di €28 milioni, il quale scadrà il prossimo 10 luglio. Questa situazione potrebbe facilitare una trattativa fra i due club, soprattutto considerando l’urgenza del Bournemouth di rinforzare la propria retroguardia.

È interessante notare che Sunderland aveva già tentato di portare Lucumi in Premier League nel corso dell’ultima sessione di mercato, offrendo inizialmente €25 milioni e successivamente aumentando l’offerta a €28 milioni, con l’inserimento di una clausola di rivendita del 10%. Tuttavia, la scadenza della clausola di rilascio aveva reso impossibile la trattativa, consentendo a Lucumi di rimanere al Bologna per la stagione 2026-27.

Da quando è arrivato a Bologna nel 2022 proveniente dal Genk, Lucumi ha collezionato 123 presenze in Serie A, di cui 29 nell’ultima stagione. Le sue esibizioni solide e coerenti lo hanno reso un elemento chiave della difesa emiliana e ora potrebbero anche aprirgli le porte della Premier League.

Il Bournemouth, dopo l’addio di Senesi, ha la possibilità di puntare su un difensore di grandi qualità come Lucumi, che ha dimostrato di sapersi adattare a diversi stili di gioco grazie alla sua esperienza internazionale. L’approdo del colombiano all’ AFC Bournemouth rappresenterebbe un passo significativo per la sua carriera, offrendogli l’opportunità di mettersi alla prova in un campionato competitivo.

Il mercato estivo è in costante evoluzione, e il Bournemouth dovrà agire con decisione per assicurarsi i rinforzi necessari. L’interesse per Lucumi è solo uno dei tanti spostamenti che potrebbero verificarsi nelle prossime settimane e mesi.

In attesa di ulteriori aggiornamenti sul possibile trasferimento di Jhon Lucumi, i fan del Bologna e del Bournemouth non possono che rimanere sintonizzati su questa affascinante vicenda di calciomercato. Seguiranno le notizie ufficiali e gli sviluppi, mentre i club lavorano freneticamente per perfezionare le proprie rose in vista della nuova stagione. Fonti ufficiali come [Gazzetta dello Sport](https://www.gazzetta.it) e [Sky Sports](https://www.skysports.com) offriranno aggiornamenti continui sulla situazione di Lucumi e sul mercato in generale.

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