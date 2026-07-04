4 Luglio 2026

Argentina in rimonta: agli ottavi dopo la vittoria su Capo Verde ai supplementari.

Anna Gaia Cavallo 4 Luglio 2026

Argentina Avanza Agli Ottavi di Finale: Emozioni e Colpi di Scena

MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – L’Argentina strappa il pass per gli ottavi di finale con una vittoria emozionante contro Capo Verde, finita 3-2 dopo i tempi supplementari. La squadra di Lionel Scaloni ha dovuto faticare più del previsto per avere la meglio su una formazione ostica, che non ha mai mollato e ha messo in difficoltà i campioni in carica. L’incontro ha offerto spettacolo ed emozioni fino all’ultimo minuto, caratterizzato da giocate di talento e colpi di scena.

Il match si è aperto bene per l’Albiceleste, che ha trovato il primo gol al 29’ con Lionel Messi. Un lancio millimetrico di Lisandro Martinez ha permesso a Messi di agganciare la sfera nell’area avversaria. Con un dribbling secco, il numero 10 ha superato il portiere Vozinha, portando l’Argentina in vantaggio e raggiungendo così sette reti nel torneo, e il ventesimo gol nella sua carriera ai Mondiali.

Dopo il vantaggio, l’Argentina ha cercato di gestire il ritmo della partita, abbassando un po’ i toni e lasciando spazio a Capo Verde, che ha approfittato dell’occasione. Nella ripresa, al 59’, Deroy Duarte ha pareggiato i conti con un’azione ben articolata, trasformando un assist di Mendes in un gol perfetto che ha gelato gli animi argentini.

Una Battaglia fino all’Ultimo Minuto

Il gol subito ha scosso l’Argentina, che si è subito riappropriata del pallino del gioco, cercando di riportarsi in vantaggio. Al 63’, Messi ha trovato spazio nel cuore della difesa avversaria, ma ha trovato un ottimo Lopes in porta che ha parato il suo tentativo. A dieci minuti dalla fine, Capo Verde è stata nuovamente in difficoltà: un cross di Molina, insidioso e teso, è stato salvato in extremis da Lopes in scivolata, mantenendo il punteggio sull’1-1.

Con il punteggio in parità, la partita si è spostata ai tempi supplementari, dove l’Argentina ha ritrovato l’energia necessaria per colpire. Non sono passati neanche due minuti dall’inizio dell’extra time, quando un angolo battuto dalla sinistra ha generato la rete di Lisandro Martinez, che ha sfruttato un’incertezza difensiva per segnare il 2-1.

Ma Capo Verde non si è arresa e, al 103′, ha nuovamente pareggiato con una fantastica azione di Lopes Cabral, che ha calciato un destro a girare da sinistra, lasciando Martinez immobile. Il gol ha riacceso le speranze dei tifosi di Capo Verde, che hanno assistito a una partita vibrante e piena di emozioni.

Un Finale Ancor Più Drammatico

La risposta dell’Argentina non si è fatta attendere. Al 111′, Messi ha battuto un angolo che ha portato a un autogol di Diney, che ha deviato la palla nella propria rete, fissando il punteggio sul 3-2. Nonostante le difficoltà, l’Albiceleste ha mantenuto il risultato, resistendo agli assalti finali di Capo Verde, che ha dato tutto per cercare di riequilibrare le sorti del match.

La partita si è conclusa con l’Argentina che avanza tra i migliori sedici del torneo, pronta per affrontare l’Egitto nella prossima fase. Un confronto che promette di essere altrettanto teso e avvincente. Scaloni dovrà lavorare sulla solidità difensiva e sull’efficacia dell’attacco per evitare sorprese contro una squadra altrettanto agguerrita.

La prestazione di Messi è stata senza dubbio il punto di riferimento per l’Argentina, che ha dimostrato di avere la capacità di risollevarsi anche nei momenti più critici. Ora, l’Albiceleste si prepara a dare battaglia per raggiungere le fasi successive del torneo, con uno sguardo dritto al sogno di riconquistare il titolo mondiale.

Fonte: Italpress

FONTE ITALPRESS

Non perderti tutte le news su Napoli+

Altro

Palio-di-Siena.jpg

L’Aquila conquista il Palio di Siena dopo 34 anni: Tittia trionfa di nuovo.

Anna Gaia Cavallo 4 Luglio 2026
20260703_2574.jpg

Egitto avanza agli ottavi, Australia fuori dopo i calci di rigore.

Anna Gaia Cavallo 4 Luglio 2026
Francesco-Pernici.jpg

Pernici riscrive la storia: nuovo record italiano nei 800 metri dopo 53 anni di Fiasconaro.

Anna Gaia Cavallo 3 Luglio 2026
Boxe.jpeg

Roma Boxing Night: Cerimonia del peso in vista dello scontro Forte-Picardi.

Anna Gaia Cavallo 3 Luglio 2026
F1.jpeg

Hamilton conquista la pole per la Sprint a Silverstone, seguito da Antonelli.

Anna Gaia Cavallo 3 Luglio 2026
Malago.jpg

Malagò e Abodi si incontrano: “Clima eccellente, molto soddisfatto della riunione” / Video

Anna Gaia Cavallo 3 Luglio 2026
Screenshot-2026-07-03-142423.jpg

Milito: ‘Non mi sorprende più nulla di Messi’ – Video esclusivo

Anna Gaia Cavallo 3 Luglio 2026
eu.jpg

Marocco favorito, ma il Canada è la sua squadra più forte di sempre!

Anna Gaia Cavallo 3 Luglio 2026
20260517_0461.jpg

Massimiliano Allegri nuovo allenatore del Napoli: contratto fino al 2029.

Anna Gaia Cavallo 3 Luglio 2026
20260703_0083.jpg

Svizzera avanza agli ottavi battendo l’Algeria 2-0 con una prestazione convincente.

Anna Gaia Cavallo 3 Luglio 2026
IPA49402845.jpg

Antognoni: “Investire nei giovani è sempre una scelta vincente”

Anna Gaia Cavallo 3 Luglio 2026
20260703_0037.jpg

Portogallo avanza agli ottavi con una sofferta vittoria 2-1 contro la Croazia.

Anna Gaia Cavallo 3 Luglio 2026

Ultimissime

Argentina in rimonta: agli ottavi dopo la vittoria su Capo Verde ai supplementari.

Anna Gaia Cavallo 4 Luglio 2026
20240805_0259.jpg

Nono round di dialogo UE-Libia: gestione della migrazione e delle frontiere a confronto.

Anna Gaia Cavallo 4 Luglio 2026
Palio-di-Siena.jpg

L’Aquila conquista il Palio di Siena dopo 34 anni: Tittia trionfa di nuovo.

Anna Gaia Cavallo 4 Luglio 2026
Carabinieri-Lecce.jpeg

Omicidio mafioso nel Leccese: tre arresti e tre denunce confermano la brutalità del crimine.

Anna Gaia Cavallo 4 Luglio 2026
20260703_2574.jpg

Egitto avanza agli ottavi, Australia fuori dopo i calci di rigore.

Anna Gaia Cavallo 4 Luglio 2026