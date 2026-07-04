Argentina in rimonta: agli ottavi dopo la vittoria su Capo Verde ai supplementari.

Argentina Avanza Agli Ottavi di Finale: Emozioni e Colpi di Scena

MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – L’Argentina strappa il pass per gli ottavi di finale con una vittoria emozionante contro Capo Verde, finita 3-2 dopo i tempi supplementari. La squadra di Lionel Scaloni ha dovuto faticare più del previsto per avere la meglio su una formazione ostica, che non ha mai mollato e ha messo in difficoltà i campioni in carica. L’incontro ha offerto spettacolo ed emozioni fino all’ultimo minuto, caratterizzato da giocate di talento e colpi di scena.

Il match si è aperto bene per l’Albiceleste, che ha trovato il primo gol al 29’ con Lionel Messi. Un lancio millimetrico di Lisandro Martinez ha permesso a Messi di agganciare la sfera nell’area avversaria. Con un dribbling secco, il numero 10 ha superato il portiere Vozinha, portando l’Argentina in vantaggio e raggiungendo così sette reti nel torneo, e il ventesimo gol nella sua carriera ai Mondiali.

Dopo il vantaggio, l’Argentina ha cercato di gestire il ritmo della partita, abbassando un po’ i toni e lasciando spazio a Capo Verde, che ha approfittato dell’occasione. Nella ripresa, al 59’, Deroy Duarte ha pareggiato i conti con un’azione ben articolata, trasformando un assist di Mendes in un gol perfetto che ha gelato gli animi argentini.

Una Battaglia fino all’Ultimo Minuto

Il gol subito ha scosso l’Argentina, che si è subito riappropriata del pallino del gioco, cercando di riportarsi in vantaggio. Al 63’, Messi ha trovato spazio nel cuore della difesa avversaria, ma ha trovato un ottimo Lopes in porta che ha parato il suo tentativo. A dieci minuti dalla fine, Capo Verde è stata nuovamente in difficoltà: un cross di Molina, insidioso e teso, è stato salvato in extremis da Lopes in scivolata, mantenendo il punteggio sull’1-1.

Con il punteggio in parità, la partita si è spostata ai tempi supplementari, dove l’Argentina ha ritrovato l’energia necessaria per colpire. Non sono passati neanche due minuti dall’inizio dell’extra time, quando un angolo battuto dalla sinistra ha generato la rete di Lisandro Martinez, che ha sfruttato un’incertezza difensiva per segnare il 2-1.

Ma Capo Verde non si è arresa e, al 103′, ha nuovamente pareggiato con una fantastica azione di Lopes Cabral, che ha calciato un destro a girare da sinistra, lasciando Martinez immobile. Il gol ha riacceso le speranze dei tifosi di Capo Verde, che hanno assistito a una partita vibrante e piena di emozioni.

Un Finale Ancor Più Drammatico

La risposta dell’Argentina non si è fatta attendere. Al 111′, Messi ha battuto un angolo che ha portato a un autogol di Diney, che ha deviato la palla nella propria rete, fissando il punteggio sul 3-2. Nonostante le difficoltà, l’Albiceleste ha mantenuto il risultato, resistendo agli assalti finali di Capo Verde, che ha dato tutto per cercare di riequilibrare le sorti del match.

La partita si è conclusa con l’Argentina che avanza tra i migliori sedici del torneo, pronta per affrontare l’Egitto nella prossima fase. Un confronto che promette di essere altrettanto teso e avvincente. Scaloni dovrà lavorare sulla solidità difensiva e sull’efficacia dell’attacco per evitare sorprese contro una squadra altrettanto agguerrita.

La prestazione di Messi è stata senza dubbio il punto di riferimento per l’Argentina, che ha dimostrato di avere la capacità di risollevarsi anche nei momenti più critici. Ora, l’Albiceleste si prepara a dare battaglia per raggiungere le fasi successive del torneo, con uno sguardo dritto al sogno di riconquistare il titolo mondiale.

Fonte: Italpress

FONTE ITALPRESS

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