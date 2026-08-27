Venerdì 28 agosto a Montepaone Lido la XVIII edizione del Premio Internazionale Liber@mente

MONTEPAONE LIDO (CATANZARO) (ITALPRESS) – Si svolgerà venerdì 28 agosto 2026, alle ore 21.30, presso l’Anfiteatro comunale sul lungomare Nausicaa di Montepaone Lido, la XVIII edizione del Premio Internazionale Liber@mente, promosso dalla Fondazione Vincenzo Scoppa. Il Premio viene conferito a personalità, istituzioni e realtà culturali che, nei rispettivi ambiti, abbiano offerto un contributo significativo alla promozione della libertà individuale, della responsabilità personale, della società aperta, della proprietà privata, dell’iniziativa economica, del pluralismo e della cooperazione volontaria. Per l’edizione 2026, la Giuria ha deliberato di conferire il Premio al prof. Eugenio Capozzi, a Gazzetta del Sud e ad Acton Institute. Eugenio Capozzi è storico, saggista e professore ordinario di Storia contemporanea presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli. Autore di numerosi studi sulle trasformazioni politiche e culturali dell’età contemporanea, è da anni presente nel dibattito pubblico sui temi del costituzionalismo, della democrazia, dell’identità occidentale e dei limiti del potere. La Gazzetta del Sud, fondata nel 1952, è una storica testata giornalistica del Mezzogiorno. Da oltre settant’anni racconta la vita civile, sociale, economica e culturale della Calabria e della Sicilia, con una presenza profondamente radicata nei territori e un’attenzione costante alle comunità locali.

L’Acton Institute, fondato nel 1990 a Grand Rapids, nel Michigan, è un centro internazionale di ricerca e formazione dedicato al rapporto tra religione, libertà ed economia. Con sede centrale negli Stati Uniti e una presenza internazionale, anche a Roma, promuove una visione della società fondata sulla dignità della persona, sulla responsabilità individuale, sull’iniziativa economica e su solidi princìpi etici. “La XVIII edizione del Premio Internazionale Liber@mente conferma la vocazione della Fondazione Vincenzo Scoppa a valorizzare esperienze culturali, civili e professionali capaci di parlare al nostro tempo”, dichiara l’avv. Sandro Scoppa, presidente della Fondazione organizzatrice. “Anche quest’anno – aggiunge – abbiamo voluto riconoscere personalità e istituzioni che, da prospettive diverse, contribuiscono alla crescita di una società più consapevole, aperta e responsabile. Sarà una serata di idee, memoria, musica e gratitudine, nel segno di una libertà vissuta come impegno concreto”. Nel corso della manifestazione saranno inoltre attribuiti alcuni riconoscimenti speciali a realtà e personalità che si sono distinte per il contributo offerto alla vita culturale, sociale e comunitaria del territorio. La serata comprenderà anche un momento dedicato al ricordo di Angela Fidone, artista, docente e protagonista della vita culturale della Fondazione Vincenzo Scoppa. A lei si deve “Volo”, l’opera che costituisce la statuetta del Premio Internazionale Liber@mente.

La manifestazione sarà condotta da Daniela Rabia e Annarita Palaia, con momenti musicali affidati a Karol Grazia Mascaro, al pianoforte, e Valeria Procopio, al clarinetto. L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Vincenzo Scoppa e dalla rivista Liber@mente, con la collaborazione del Comune di Montepaone, della BCC di Montepaone, di Confedilizia Calabria, Domia Immobiliare di Montepaone e altri partner.

– foto locandina premio Liber@mente –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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