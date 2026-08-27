Giochi del Mediterraneo, Irma Testa medaglia d’oro nella categoria 57kg di boxe / Video

SAN GIORGIO IONICO (ITALPRESS) – Irma Testa ha vinto la medaglia d’oro nella categoria 57kg di boxe ai Giochi del Mediterraneo. Una finale combattutissima, quella disputata al Palazzetto dello Sport di San Giorgio Ionico contro la francese Amina Zidani, in cui Testa, bronzo olimpico a Tokyo 2020 e oro mondiale a Nuova Delhi 2023, si è imposta per due riprese a una. Con questa medaglia, l’Italia sale a 33 ori nella manifestazione.

“È un successo molto importante, non solo per me, ma per tutto il mio staff e per tutte le persone che in questi mesi hanno creduto di nuovo in me. Non era semplice, non era facile credere in me. Lo hanno fatto nonostante tutto e tutti”. Così Irma Testa commenta la medaglia d’oro conquistata ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. “È stato un percorso veramente bello. Sono stati dei mesi molto intensi, molto delicati. Abbiamo sofferto tanto nella prima fase dell’anno e adesso stiamo raccogliendo i frutti di tutto il lavoro”, aggiunge la pugile azzurra.

“Quanto conta per me questo risultato ai Giochi del Mediterraneo? Conta tanto, quanto i miei grandi risultati, perché questo è il primo risultato dopo il mio rientro. Sono stata ferma due anni, mi ero dedicata completamente all’insegnamento, insegnavo. Avevo completamente appeso i guantoni”, racconta Testa. “Ritornare e farlo con una medaglia d’oro a un evento importante è il segno che posso ancora raggiungere grandi risultati”, sottolinea la portabandiera dell’Italia Team.

Infine, Testa racconta le emozioni legate al ruolo di portabandiera: “Non lo nego: in questi giorni pensavo, “Mamma, che figura se la portabandiera esce fuori e non prende la medaglia”. Pensavo a queste cose. Pensavo: “Se non prendo la medaglia…”, oppure pensavo al bronzo: “Che figura, sono la portabandiera”. Invece no, ce l’ho fatta. Sarebbe andata bene perché nessuno mi avrebbe puntato il dito, però portare una medaglia d’oro è un bel ringraziamento, secondo me, a un’Italia che ha creduto in me”, conclude Testa.

Arriva un altro oro dalla boxe per l’Italia ai Giochi del Mediterraneo. Dopo quello di Irma Testa nei 57kg, infatti, arriva anche il trionfo di Melissa Gemini nella categoria 75kg. L’azzurra ha battuto in rimonta al terzo round l’egiziana Nabila Alaaeldin Hassan Mahmoud Abo grazie a un doppio 4-1 nella seconda e terza ripresa dopo il 3-2 a favore dell’avversaria nella prima.

LA NAZIONALE MASCHILE DI CALCIO IN SEMIFINALE

Il torneo maschile di calcio è arrivato alle semifinali. Domani lo stadio Iacovone di Taranto ospita le due partite che consegneranno l’accesso alla finale per l’oro alle squadre vincitrici. L’Italia, che ha superato il girone nell’ultima giornata grazie alla miglior differenza reti rispetto all’Albania, affronta la Tunisia, che finora ha pareggiato solo con la Macedonia del Nord. L’imbattuta Algeria, vincitrice del gruppo B, sfida il Marocco, secondo per miglior differenza reti rispetto alla Turchia nel girone A.

“Voglio innanzitutto ringraziare il pubblico di Taranto per aver sostenuto la squadra. Per noi è motivo di grande orgoglio e credo che i ragazzi abbiano ripagato questo affetto con una bella prestazione e una vittoria importante”. Così il commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio, Daniele Franceschini, dopo il successo per 3-0 sul Kosovo ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. “Abbiamo una squadra con carattere, grande mentalità e valori importanti. Dopo la vittoria dell’Europeo di categoria, i ragazzi sanno cosa devono fare in campo. Non abbiamo perso il nostro equilibrio e abbiamo giocato con buone trame, cercando sempre di esprimere il nostro calcio”, ha aggiunto il tecnico azzurro. “Abbiamo pensato soprattutto alla prestazione, senza fare calcoli. Questa deve essere la nostra mentalità: affrontare ogni partita con determinazione, equilibrio e la voglia di migliorare”, ha concluso Franceschini

IL VIDEO

-Foto IPA Agency-(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all’indirizzo [email protected]

FONTE ITALPRESS

Non perderti tutte le notizie di sport su Napoli+