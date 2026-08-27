Malta, omicidio Caruana Galizia: la Polizia chiede di indagare su possibili terzi

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il processo per l’omicidio della giornalista maltese Daphne Caruana Galizia è entrato giovedì in una fase cruciale, con la replica dell’accusa alla giuria e la rivelazione che la polizia ha chiesto di riaprire le indagini su possibili terzi coinvolti nell’assassinio. La rivelazione è stata fatta dal procuratore Anthony Vella durante la sua requisitoria, nel 50° giorno di udienza presso il tribunale di La Valletta, nel processo a carico dell’imprenditore maltese Yorgen Fenech. Vella ha spiegato che l’inchiesta relativa a Fenech, ai fratelli Degiorgio e a Vince Muscat è chiusa, ma che la polizia ha presentato una richiesta per indagare su altre persone che potrebbero aver avuto un ruolo nell’omicidio.

Il procuratore ha sottolineato che l’eventuale coinvolgimento di altre persone non potrebbe scagionare Fenech. “Questo è il processo a Yorgen Fenech e a nessun altro”, ha detto alla giuria. Vella ha inoltre respinto i tentativi della difesa di coinvolgere l’ex capo di gabinetto dell’ufficio del primo ministro Keith Schembri e l’ex ministro Chris Cardona, ricordando ai giurati che davanti a loro c’è un solo imputato.

Il procuratore ha riconosciuto che Melvin Theuma, l’intermediario al quale è stata concessa la grazia, era un complice e ha avvertito che le sue testimonianze devono essere valutate con cautela. Ha tuttavia sostenuto che il racconto di Theuma trova riscontro in altre prove emerse durante il processo.

Vella ha accusato Fenech di aver cambiato ripetutamente versione dei fatti e ha sostenuto che l’imputato abbia utilizzato denaro per continuare a pagare gli esecutori dell’omicidio. In precedenza, l’avvocato difensore Charles Mercieca aveva concluso la sua requisitoria, durata quasi tre giorni, chiedendo alla giuria di assolvere Fenech dai primi due capi d’accusa. Mercieca ha ripetutamente contestato la credibilità di Theuma e rilanciato la tesi secondo cui Schembri sarebbe stato la “mano nascosta” dietro l’assassinio, presentando Fenech come una persona che cercava di aiutare un amico.

Dopo la replica dell’accusa, la difesa presenterà le sue conclusioni finali, prima che la giudice Edwina Grima fornisca alla giuria le indicazioni dettagliate per la deliberazione. I giurati si ritireranno quindi per deliberare sul caso. Fenech è accusato di aver finanziato, ordinato e cospirato per l’assassinio di Caruana Galizia, uccisa il 16 ottobre 2017 da una bomba collocata sulla sua auto. L’imputato respinge tutte le accuse

-Foto IPA Agency-(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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