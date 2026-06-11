Vardy: “Giocare in Italia è stata una sfida, trasferirsi all’estero è davvero difficile”

Jamie Vardy: Ritorno in Inghilterra dopo l’esperienza in Italia

CREMONA, ITALIA – 19 GENNAIO 2026 – Jamie Vardy, ex attaccante del Leicester City, ha fatto il suo ritorno nel Regno Unito dopo aver trascorso una stagione con l’US Cremonese in Serie A. La sua avventura italiana non è stata priva di difficoltà, tanto che Vardy ha dichiarato di non avere intenzione di tornare in Italia, descrivendo le sfide di trasferirsi all’estero con una famiglia come “veramente difficili”.

Un’Avventura Breve ma Intensa

Vardy, che ha firmato gratuitamente con il Cremonese dopo un lungo periodo trascorso a Leicester, ha avuto un impatto misto. Nonostante le sette reti e tre assist in 29 presenze nel campionato, la squadra è retrocessa in Serie B, chiudendo la stagione al 18° posto con 34 punti in 38 partite. Queste statistiche raccontano di un fatto: la sua esperienza in Italia è stata segnata da più ostacoli che successi.

Ritorno alle Origini: Recenti rapporti confermano che Vardy non parteciperà alla campagna di Serie B del Cremonese, e il suo podcast appena lanciato, “Jamie Vardy’s Having a Party”, mostra la sua frustrazione. Vardy ha raccontato di come la sua famiglia abbia già fatto ritorno nel Regno Unito ben prima che terminasse la sua avventura italiana. “È stato un vero struggle,” ha commentato, evidenziando il difficile equilibrio tra vita sportiva e familiare.

Critiche all’Ambiente Calcistico Italiano

Vardy ha espresso pareri critici non solo riguardo la sua vita personale, ma anche sull’organizzazione e le strutture del calcio italiano. In un’analisi delle differenze tra la Serie A e la Premier League, ha affermato: “Rispetto all’Inghilterra, tutto qui è molto più lento e difensivo.” Durante la sua stagione, ha notato un fatto preoccupante: la preparazione fisica e il carico di lavoro dei giocatori.

“L’allenamento consisteva solo in corse,” ha commentato l’attaccante. “Ti presenti in campo e non hai nulla da dare.” Questa frustrazione sembra essere condivisa anche con altre squadre, rendendo evidente che il sistema calcistico italiano potrebbe necessitare di una revisione notevole.

L’Impatto della Direzione Sportiva

Uno degli aspetti più controversi del suo periodo in Italia è stato il ruolo predominante che i direttori sportivi esercitano sulle decisioni tecniche delle squadre. Vardy ha sottolineato che “il direttore sportivo ha voce in capitolo su ogni aspetto. È pazzesco.” Per lui, ciò ha influito notevolmente sulle scelte tattiche e sulla preparazione della squadra.

In un episodio particolare, ricorda una partita contro il Bologna. Dopo una settimana di riposo, la sua squadra ha giocato con freschezza, vincendo 3-1. Vardy si aspettava che il team mantenesse quel metodo, ma nel match successivo contro il Pisa, le cose sono cambiate drasticamente. “Ci hanno fatto allenare ogni giorno e abbiamo perso,” ha commentato, rimanendo perplesso dalla strategia.

Il Marketing e la Popolarità di Vardy: Nonostante le sue esperienze negative, il carisma di Vardy rimane intatto. La sua figura è rimasta molto amata dai tifosi, sia a Leicester che in Italia, ora che è tornato nel suo paese d’origine.

Fonti: Sky Sports, BBC Sport

In conclusione, l’esperienza di Jamie Vardy in Italia ha rivelato non solo le sfide personali di un calciatore, ma anche le complessità di un sistema calcistico che potrebbe beneficare di un approccio più moderno e orientato agli atleti. Dopo una stagione movimentata, Vardy è pronto a scrivere il prossimo capitolo della sua carriera in Inghilterra, lasciandosi alle spalle un periodo che lo ha segnato profondamente.

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