2 Settembre 2026

Us Open, Paolini batte Stefanini nel derby azzurro di secondo turno

redazione 2 Settembre 2026
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IPA87954447 – Jasmine Paolini (ITA) during the 2026 U.S. Open Tennis Championships at the USTA Billie Jean King National Tennis Center
Featuring: Jasmine Paolini
Where: Queens, New York, United States
When: 30 Aug 2026
Credit: David Lobel/INSTARimages

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Jasmine Paolini si prende il derby azzurro contro Lucrezia Stefanini, valido per il secondo turno dello Us Open 2026. La tennista toscana, testa di serie numero 19, la spunta con il punteggio di 6-4 6-1 in un’ora e 16 minuti di gioco e si guadagna un posto al terzo turno a Flushing Meadows. Sarà Sorana Cirstea a sfidare l’azzurra al terzo turno. La tennista rumena, n.17 del ranking mondiale e 16esima testa di serie, si è imposta in due set sulla francese Diane Parry (31 Wta) con il punteggio di 6-2 7-5.

Si ferma l’ottimo cammino a New York di Stefanini (n.119 Wta), che aveva esordito in main draw eliminando Yastremska dopo aver superato nel tabellone di qualificazioni Aksu, Brengle e Pareja.

– Foto Ipa Agency –(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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