2 Settembre 2026

Us Open, Cobolli si salva all’esordio: rimonta e vince in 5 set contro Comesana

redazione 2 Settembre 2026
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NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Flavio Cobolli vince la battaglia con Francisco Comesana e approda al secondo turno degli Us Open. Il tennista romano, numero sei del ranking Atp e testa di serie numero cinque del tabellone maschile, cede i primi due set, poi rimonta l’argentino (119 Atp) e si impone per 3-6 2-6 6-3 6-4 6-4 in quattro ore e 13 minuti di gioco. Al secondo turno, Cobolli affronterà il vincitore del match tra l’australiano Tristan Schoolkate e lo statunitense Nishesh Basavareddy, entrambi provenienti dalle qualificazioni.

“Grazie a tutti per avermi sostenuto in questa rimonta. Dopo aver perso i primi due set ho cambiato tutto, anche i vestiti che avevo addosso. In uno Slam quando sei sotto di due set puoi ancora giocartela, e oggi il mio team mi ha aiutato tanto. Ora penso al prossimo turno. Mi piace molto giocare su questo campo, Ogni volta che ho l’occasione di giocare in un campo come questo ci metto tutto il mio cuore. Io sono un guerriero, e oggi lo hanno visto tutti”. Così il tennista romano al termine dell’incontro.

Anche Mattia Bellucci supera il primo turno dello Us Open, battendo il qualificato ungherese Zsombor Piros in tre set con il punteggio di 6-4 6-2 6-0 in un’ora e 58 minuti di gioco. Il tennista lombardo, numero 95 del ranking Atp, affronterà ora lo statunitense Taylor Fritz, numero 10 Atp e finalista a Flushing Meadows nel 2024, che ha sconfitto in tre set il connazionale Darwin Blanch, numero 245 del ranking e nel main draw grazie a una wild card, con il punteggio di 6-3 6-2 6-4.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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