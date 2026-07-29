Un libro per non dimenticare il piccolo Domenico, la madre: “La battaglia continua” / Video

ROMA (ITALPRESS) – Un libro per non dimenticare Domenico, per continuare la sua battaglia e ottenere la verità. Patrizia Mercolino ha presentato, alla Camera, il suo libro “Un cuore bruciato. La tua storia. Per non dimenticare”, Piemme editore, dove ripercorre la storia del figlio, Domenico Caliendo, il bambino affetto da miocardiopatia dilatativa, sottoposto ad un intervento di trapianto di cuore e morto il 21 febbraio 2026.

“Anche se non ci facciamo vedere noi ci siamo, continuiamo la nostra battaglia, non molliamo fino alla fine – le parole di Patrizia –, dobbiamo ottenere giustizia, e questo libro è anche un motivo per conoscere Domenico e non essere dimenticato, l’ho promesso a Domenico che non sarà mai dimenticato, non solo per quello che gli è successo ma anche per quello che era per noi, per la nostra famiglia”.

Patrizia Mercolino riavvolge il nastro degli ultimi tre anni e racconta la sua esperienza di madre, una donna come tante che ha dovuto vivere una tragedia come poche. Una lunga lettera d’amore a suo figlio, perché non venga mai dimenticato e perché continui a vivere attraverso queste pagine: raccontarsi e raccontare diventa un modo per parlare di nuovo, e per sempre, a chi non c’è più.

“Racconto la storia di Domenico, da quando è nato – ha aggiunto Patrizia Meercolino -. È sempre stato un combattente, spero di dare forza a tante mamme, io purtroppo non sono riuscita a salvarlo, avrei tanto voluto farlo, mi do la colpa anche se non è colpa mia. Ogni giorno che passa è sempre peggio, fare questo per Domenico ci dà la forza per andare avanti, speriamo che le cose cambino, speriamo nel nostro piccolo di riuscirci”.

Quello che la mamma di Domenico chiede è che “ci sia più comunicazione tra dottori e pazienti, quello che è mancato a noi, noi siamo sempre stati presi in giro, ci hanno nascosto tutto e hanno anche provato ad insabbiare tutto”.

“Patrizia è una donna con una forza incredibile, ha continuato a combattere per salvare la vita del piccolo Domenico e continua a combattere nel ricordo del figlio – ha detto Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento -. Affinché questa tragedia non accada più, noi istituzioni dobbiamo far sì che queste tragedie non accadano più. Domenico è nel cuore di tutti noi e tutti abbiamo vissuto questa tragedia appesi alla speranza, è figlio di tutti noi, Patrizia ha combattuto con una grande tenacia per salvare suo figlio e tutt’ora combatte per accertare la verità”.

Simonetta Matone deputata della Lega ha chiarito: “Non siamo qui per fare un processo a nessuno, la giustizia sta facendo il suo corso, noi siamo qui per una vicinanza nei confronti di Patrizia”. Rita dalla Chiesa, deputata di Forza Italia, è rimasta colpita dalla parola “cuore bruciato, ci sono delle parole che ti rimangono addosso tutta la vita e questa è una di quella”.

– foto xc3/Italpress –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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