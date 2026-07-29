29 Luglio 2026

Malta, il Parlamento approva le modifiche per le nomine nei tribunali amministrativi

Anna Gaia Cavallo 29 Luglio 2026
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LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il Parlamento maltese ha approvato una riforma che esclude la facoltà, finora avuta dal Governo, di nominare i membri dei tribunali amministrativi specializzati.

Le modifiche introducono un sistema di selezione pubblico, basato sul merito e affidato alla valutazione di una commissione indipendente. La legge è stata approvata durante l’ultima seduta parlamentare prima della pausa estiva.

Il ministro della Giustizia, Clifton Grima, ha affermato che le modifiche sono mirate ad un rafforzamento dello Stato di diritto.

La commissione incaricata della selezione sarà composta da un giudice o magistrato in pensione e da altri quattro membri scelti per integrità e competenza. Secondo Grima, la riforma si inserisce nel solco delle modifiche introdotte a partire dal 2020, che hanno progressivamente ridotto il ruolo dell’esecutivo nel processo di selezione dei magistrati.

– Foto DOI –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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