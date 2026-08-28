28 Agosto 2026

Tunisia, il presidente Saied denuncia “azioni deliberate” dietro le interruzioni di acqua ed elettricità

Anna Gaia Cavallo 28 Agosto 2026
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TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica tunisina Kais Saied ha accusato i responsabili delle recenti interruzioni di acqua ed elettricità in diverse aree del Paese di aver compiuto “azioni deliberate” con l’obiettivo di alimentare le tensioni e destabilizzare la situazione interna. L’accusa è stata formulata ieri da Saied durante una riunione al Palazzo di Cartagine, dedicata alla situazione dei servizi pubblici essenziali, alla presenza della presidente del governo tunisino Sara Zaafrani Zenzri, di esponenti del governo e dei vertici delle società pubbliche responsabili della distribuzione di acqua ed elettricità. Secondo quanto riferito dalla pagina ufficiale della Presidenza della Repubblica tunisina, Saied ha affermato che le indagini avrebbero dimostrato che le interruzioni registrate in diverse regioni non erano riconducibili a normali guasti tecnici, ma sarebbero state provocate da operazioni organizzate per esasperare la situazione, diffondere informazioni false e creare disordine, anche attraverso il danneggiamento deliberato delle reti.

La questione assume particolare rilievo in un momento in cui la Tunisia sta affrontando temperature eccezionalmente elevate e una forte pressione sulla rete elettrica e sui sistemi di distribuzione dell’acqua, con interruzioni segnalate in diverse zone del Paese.Durante la riunione, il presidente tunisino ha inoltre elogiato gli sforzi degli operatori della Società tunisina dell’elettricità e del gas (STEG) e della Società nazionale per lo sfruttamento e la distribuzione delle acque (SONEDE), sottolineando di seguire costantemente l’evoluzione della situazione. Saied ha infine sostenuto che i responsabili di quelli che ha definito tentativi di alimentare le tensioni sarebbero ormai “smascherati” agli occhi della popolazione e ha ribadito che la coesione interna e la consapevolezza dei cittadini permetteranno di contrastare tali iniziative.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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