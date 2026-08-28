Us Open, ecco i tabelloni: Cobolli debutta contro Comesana, Paolini sfida Erjavec

ROMA (ITALPRESS) – In attesa della fine delle qualificazioni, con quattro italiani in gara all’ultimo turno (Cinà, Guerrieri e Passaro al maschile e Stefanini al femminile), sono nove gli azzurri al via nei tabelloni principali dei singolari degli Us Open, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam.

Nel main draw maschile trovano posto le teste di serie Flavio Cobolli (5), Lorenzo Musetti (13), Luciano Darderi (21) e Matteo Arnaldi (32). Con loro ai nastri di partenza anche Matteo Berrettini, Mattia Bellucci e Lorenzo Sonego.

Nel torneo individuale femminile invece spazio a Jasmine Paolini (19esima forza del seeding) e a Elisabetta Cocciaretto. Domenica cominceranno sui campi in cemento del Flushing Meadows Park di New York le sfide di singolare. Intanto oggi sono stati sorteggiati i tabelloni principali sia del torneo maschile, orfano del numero uno del mondo Jannik Sinner ma con al via il “rientrante” Carlos Alcaraz, che di quello femminile, con la sfida fra Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina per la vetta del ranking internazionale a tenere banco.

Questi gli accoppiamenti del primo turno del singolo maschile dei sette tennisti italiani:

Flavio Cobolli vs Francisco Comesana (Arg);Lorenzo Musetti vs Arthur Fery (Gbr);Luciano Darderi vs qualificato/lucky loser;Matteo Arnaldi vs James Duckworth (Aus);Matteo Berrettini vs Stan Wawrinka (Sui);Mattia Bellucci vs qualificato/lucky loser;Lorenzo Sonego (ITA) vs Alexander Zverev (Ger).

Turno insidioso, quindi, per Musetti, opposto alla “sorpresa” di Wimbledon. Suggestive le sfide di Berrettini, opposto al veterano (wild card) Wawrinka, e soprattutto di Sonego, che affronta il numero uno del tabellone Zverev. Questi invece gli accoppiamenti del primo turno del singolo femminile delle due giocatrici italiane: Jasmine Paolini vs Veronika Erjavec (Svn); Elisabetta Cocciaretto vs Katerina Siniakova (Cze).

Paolini giocherà per la 24esima volta nel tabellone principale di uno Slam, la sesta agli Us Open. Il suo bilancio a Flushing Meadows è di 6 vittorie e 6 sconfitte: il suo miglior risultato risale al 2024, quando si è fermata agli ottavi di finale. Cocciaretto affronta il ventesimo Slam della carriera. Nella Grande Mela, in quattro apparizioni, la 24enne azzurra ha totalizzato una vittoria e 4 sconfitte. Il suo unico successo che l’ha portata al secondo turno (suo miglior risultato) risale all’edizione 2024.

-Foto IPA Agency-(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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