25 Agosto 2026

Tunisia, export di datteri in aumento: Italia principale mercato europeo

Anna Gaia Cavallo 25 Agosto 2026
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TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – Le esportazioni di datteri tunisini hanno raggiunto 144,1 mila tonnellate nei primi dieci mesi della stagione 2025/2026, segnando un aumento del 13,3% rispetto alle 127,2 mila tonnellate dello stesso periodo della stagione precedente. È quanto emerge dai dati dell’Osservatorio nazionale dell’agricoltura tunisino. A trainare le esportazioni è soprattutto il mercato europeo: i Paesi dell’Unione hanno assorbito il 45,7% dei volumi complessivamente esportati dalla Tunisia. L’Italia rappresenta il principale mercato europeo con l’11,5% del totale, seguita dalla Germania con il 9,9% e dalla Francia con l’8,2%. I ricavi delle esportazioni hanno raggiunto circa 908,4 milioni di dinari tunisini, contro gli 809,6 milioni della stagione precedente, con una crescita del 12,2%. Il prezzo medio è stato di 6,30 dinari al chilogrammo, mentre la varietà Deglet Nour, che rappresenta l’84% delle esportazioni, ha raggiunto un prezzo medio di 7,05 dinari al chilogrammo. I datteri tunisini sono stati esportati verso 86 Paesi. Dopo l’Ue, il continente africano ha rappresentato il 22,9% dei volumi, con il Marocco al 18,2%, mentre i mercati asiatici hanno assorbito il 19,6%, principalmente Turchia (5,4%), India (3,1%) e Malesia (2,8%).

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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