Vuelta a Espana, Pogacar non si ferma più: domina la quarta tappa e blinda la maglia rossa

ANDORRA (ITALPRESS) – Tadej Pogacar compie l’ennesima impresa vincendo in solitaria la quarta tappa della Vuelta a Espana 2026, la Andorra-Andorra di 104.8 chilometri, blindando così la maglia rossa di leader della classifica generale.

L’iridato sloveno dell’Uae Team Emirates-XRG è scattato a 50 km dall’arrivo guadagnando 2’39” su tutti gli avversari. Secondo posto per il belga Jarno Widar (Lotto Intermarché), a chiudere il podio di giornata l’austrico Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team). Dopo appena quattro giorni la Corsa Roja, salvo clamorosi ribaltoni, è praticamente ipotecata.

La tappa è iniziata con l’attacco di circa 16 uomini, poi a 68 km dall’arrivo il gruppo è tornato compatto: sulla salita de la Collada de Beixalis, ai -50, Pogacar ha attaccato iniziando il suo personalissimo assolo: in otto hanno provato ad inseguire il campione del mondo, tra cui Roglic, Skjelmose, Mas e Kuss, tutti uomini di classifica.

Lo sloveno della UAE non si è scomposto e ha inflitto un distacco abissale vincendo la sua 21esima affermazione stagionale, la 129esima in carriera.

Domani è in programma la quinta frazione, la Falset Costa Daurada-Roquetes. Terres de l’Ebre di 173 chilometri.

“Non volevo rimanere isolato contro gli uomini di classifica quindi ho deciso di attaccare da solo, speravo solo di sopravvivere fino al traguardo. È stata dura, ma è stata un’altra bellissima giornata”. Lo ha dichiarato Tadej Pogacar, vincitore della quarta tappa della Vuelta a Espana 2026, la Andorra-Andorra di 104.8 chilometri e leader della classifica generale. “Il vantaggio è ottimo – ha proseguito il fuoriclasse sloveno – e sono molto fiducioso in vista dei prossimi giorni, andiamo avanti giorno per giorno. Ora ho un buon gap in classifica, vedremo se riuscirò a rimanere in maglia rossa fino alla fine: sarà dura, ma abbiamo una squadra molto forte, siamo pronti”, ha concluso.

L’ORDINE DI ARRIVO

1. Tadej Pogacar SLO (UAE Team Emirates-XRG) in 2h40’35”2. Jarno Widar BEL (Lotto Intermarché) a 2’39”3. Felix Gall AUT (Decathlon CMA CGM Team) s.t.4. Oscar Onley GBR s.t.5. Sepp Kuss USA s.t.6. Enric Mas ESP s.t.7. Primoz Roglic SLO s.t.8. Richard Carapaz ECU a 2’57”9. Mattias Skjelmose DEN a 3’17”10. Gregor Mühlberger AUT s.t.

LE CLASSIFICHE GENERALI

Classifica generale (Maglia Rossa):1. Tadej Pogacar SLO (UAE Emirates XRG) in 7h38’59”2. Primoz Roglic SLO (Red Bull-Bora) a 3’21”3. Enric Mas ESP (Movistar Team) a 3’32”4. Sepp Kuss USA a 3’44”5. Oscar Onley GBR a 3’45”6. Richard Carapaz ECU a 3’50”7. Felix Gall AUT a 3’57”8. Mattias Skjelmose DEN a 4’06”9. Jarno Widar BEL s.t.10. Jay Vine AUS a 4’11”

Classifica a punti (Maglia Verde):1. Tadej Pogacar SLO (UAE Emirates XRG) 82 punti2. Ethan Hayter GBR (Soudal Quick-Step) 373. Matthew Brennan GBR (Visma-Lease a Bike) 30

Classifica miglior scalatore (Maglia a Pois):1. Tadej Pogacar SLO (UAE Emirates XRG) 23 punti2. Lorenzo Fortunato ITA (XDS Astana Team) 103. Koen Bouwman NED (Team Jayco AlUla) 6

Classifica miglior giovane (Maglia Bianca)1. Oscar Onley GBR (Netcompany Ineos) in 7h42’44”2. Jarno Widar BEL (Lotto Intermarché) a 21″3. Ramses Debruyne BEL (Alpecin-Premier Tech) a 59″

-Foto IPA Agency-(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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