21 Agosto 2026

Trepy migliora e lascia la terapia intensiva, trasferito nel reparto di pneumologia

redazione 21 Agosto 2026
TREPY-con-equipe-medica.jpeg

SASSARI (ITALPRESS) – Prosegue positivamente il percorso clinico di Yael Trepy, il giocatore del Cagliari, trasferito ieri pomeriggio dalla Terapia Intensiva Emergenza Urgenza dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari alla Pneumologia clinica e interventistica di viale San Pietro, diretta dal professor Pietro Pirina, dove continuerà le cure e il monitoraggio del quadro respiratorio. Il trasferimento si è reso possibile grazie alla positiva evoluzione delle condizioni cliniche del giovane calciatore, che non necessita più di assistenza intensiva.

“Il paziente ha mantenuto condizioni cliniche stabili, senza necessità di ulteriore assistenza intensiva – spiega Stefania Milia, direttrice della Terapia Intensiva Emergenza Urgenza del Santissima Annunziata -. Nella giornata di ieri ha iniziato la mobilizzazione con il fisioterapista e, nel pomeriggio, è stato trasferito dalla Terapia Intensiva Emergenza Urgenza al reparto di Pneumologia per la prosecuzione delle cure”. Prima di lasciare il reparto, Trepy ha voluto rivolgere un gesto di ringraziamento all’équipe della Terapia intensiva che lo ha assistito nei giorni più delicati del ricovero: ha donato agli operatori sanitari le maglie del Cagliari personalizzate con il nome “Trepy”. 

“Un gesto semplice ma significativo – sottolinea la nota dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari -, con il quale il giovane calciatore e tutto il Cagliari hanno voluto esprimere personalmente la propria gratitudine a medici, infermieri e a tutti i professionisti che lo hanno seguito dal momento del ricovero sino al trasferimento in Pneumologia. Il percorso assistenziale proseguirà ora nel reparto diretto dal professor Pirina, dove saranno monitorate in particolare le condizioni respiratorie e completato il recupero clinico del paziente”.

– Foto Ufficio stampa Aou Sassari –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all’indirizzo [email protected]

FONTE ITALPRESS

Non perderti tutte le notizie di sport su Napoli+

Altro

20260821_0100.jpg

Cobolli batte Paul in rimonta, sfida con Fils per la finale di Cincinnati

redazione 21 Agosto 2026
WhatsApp-Image-2026-08-20-at-14.10.25.jpeg

Giochi del Mediterraneo, Francesco Purromuto eletto presidente dell’Icmg

redazione 21 Agosto 2026
20260816_0182.jpg

Flag Football, Ifaf ufficializza al Coni la qualificazione dell’Italia ai Giochi di Los Angeles 2028

redazione 21 Agosto 2026
Taranto-2026.jpg

Domani l’apertura dei Giochi del Mediterraneo a Taranto con Mattarella

redazione 21 Agosto 2026
20260821_0008.jpg

Cobolli in semifinale a Cincinnati, Paul battuto in rimonta

redazione 21 Agosto 2026
20260820_2228.jpg

Atalanta fermata dall’Hapoel, Sarri inaugura la Conference con uno 0-0

redazione 21 Agosto 2026

Ultimissime

1785222227_Foto-2.jpeg

Donna morta in casa nel Potentino con un trauma al volto, indagini in corso

Anna Gaia Cavallo 21 Agosto 2026
TREPY-con-equipe-medica.jpeg

Trepy migliora e lascia la terapia intensiva, trasferito nel reparto di pneumologia

redazione 21 Agosto 2026
Screenshot 2026-08-21 101250

Il Mattino: «Prandelli: “Allegri saprà valorizzare il Napoli. Max è curioso, ironico e sa entrare nel cuore dei tifosi”»

redazione 21 Agosto 2026
20260821_0100.jpg

Cobolli batte Paul in rimonta, sfida con Fils per la finale di Cincinnati

redazione 21 Agosto 2026
Screenshot 2026-08-21 094547

Repubblica Napoli: “Napoli, Allegri riparte dal tridente: Hojlund al centro, Politano e Alisson Santos ai lati”

redazione 21 Agosto 2026