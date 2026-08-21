21 Agosto 2026

Donna morta in casa nel Potentino con un trauma al volto, indagini in corso

Anna Gaia Cavallo 21 Agosto 2026
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POTENZA (ITALPRESS) – Una donna è stata trovata morta in casa a Tito, in provincia di Potenza. A dare l’allarme sono stati il marito e il figlio. Sul posto i Carabinieri per stabilire la dinamica di quanto accaduto. Il corpo presenta un trauma al volto.

– Foto di repertorio Carabinieri –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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