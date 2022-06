Sky Mertens-Napoli: tutto in una settimana, il rapporto è deteriorato

Dries Mertens ha un futuro incerto. Il belga ha fatto sapere di voler restare il azzurro ma la sua situazione è davvero estremamente complicata. Secondo Sky in questo momento il rapporto tra Mertens ed il Napoli è ai minimi storici, come si capisce dalla comunicazione utilizzata fino a qualche giorno fa. Il belga ha fatto inviare una richiesta di ingaggio via mail alla società di De Laurentiis che non ha minimamente preso in considerazione le le richieste fatte dal belga. Il presidente del Napoli ha un obiettivo, contenere i costi e non farà deroghe per il 35enne Mertens. Ha eccezione si potrebbe fare le Koulibaly.

Ma secondo Sky Mertens ed il Napoli non si sono ancora detto addio. La prossima settimana sarà decisiva per conoscere il futuro del belga che ora è libero da impegni con la nazionale. Mertens vuole il Napoli, lo ha detto chiaramente qualche giorno fa ma per chiudere la sua carriera in azzurro dovrà abbassarsi sensibilmente l’ingaggio, altrimenti sarà addio. Intanto Giuntoli tiene in piedi anche la trattativa per Gerard Deulofeu, a prima bisogna risolvere altre questioni. Una accelerazione per Mertens si può avere terra martedì e mercoledì, anche perché il belga vuole capire dove giocherà nella prossima stagione.