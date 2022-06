Mertens addio, ecco quando viene annunciato Deulofeu al Napoli

Il Napoli prova a chiedere per Gerard Deulofeu, giocatore che attende di sottoscrivere il nuovo contratto con la società di De Laurentiis. Secondo le ultime novità di calciomercato di Gazzetta.it il club azzurro sta ancora seguendo molto da vicino lo spagnolo, anche perché viene dato per scontato l’addio di Dries Mertens. L’attaccante belga in realtà ha dato segnali di avvicinamento, dicendo di voler restare a Napoli. Ma anche in questo caso la trattativa non è ancora definita e le richieste economiche del belga fino ad ora non sono state ascoltate.

Per il portale di Gazzetta il Napoli va avanti anche con con Deulofeu, con la trattativa che sarà chiusa solo quando andrà via ounas.a società di De Laurentiis deve fare i conti con la necessità di ridurre costi e spese e non può in alcun modo fare il passo più lungo della gamba. Quindi non si faranno operazioni in entrata fino a quando non ci saranno delle uscite. Il club tiene molto a tenere i conti in ordine ed anche in questo caso non ci saranno deroghe, ben sapendo che il mercato è ancora molto lungo. Ovviamente c’è concorrenza per Deulofeu, quindi il Napoli non potrà tirare troppo la corda, anche se De Laurentiis difficilmente di fa tirare per la giacchetta.