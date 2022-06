Mertens la trattativa si riapre clamorosamente: vuole Napoli, la situazione

Dries Mertens vuole restare a Napoli e lo ha detto apertamente. Il giocatore dopo le prime schermaglie tra mail inviate e dichiarazioni che sapevano praticamente di commiato, ha fatto una clamorosa marcia indietro. Le parole di ieri di Mertens sanno di apertura al club azzurro: “Io spero di restare al Napoli, ma non dico niente altro. Ovviamente spero di rimanerci“. Insomma sono parole chiarissime. Forse il primo segnale di un avvicinamento del calciatore alla società partenopea, per far capire che la sua volontà resta sempre la stessa, quella di continuare a vestire la maglia dei partenopei. Una dichiarazione importante quella di Mertens nonostante qualcuno lo continui a definire un ruffiano.

Il Mattino fa sapere di un riavvicinamento tra le parti. Ovviamente si è ancora lontani dal dire che ci sarà un lieto fine, ma di certo la mossa del giocatore è importante. Ora senza Nations League, si potrà parlare più tranquillamente e bisognerà affrontare anche il discorso più ostico: quello economico.

Una vera e propria retromarcia rispetto al passato. E allora? Una cosa è sicura: il Napoli non ha alcuna intenzione di accontentare le richieste del belga che oltre all’ingaggio da circa 2 milioni e mezzo, vorrebbe anche un ricco bonus alla firma del rinnovo. L’affare, infatti, si aggirerebbe sui 4 milioni di euro: troppi per i piani societari azzurri. E allora chissà se l’apertura da parte di Mertens non sia anche un segnale di fumo rivolto al club per far capire che forse ci si potrebbe accordare anche per molto meno. Adesso, però, il giallo si infittisce e chissà se davvero possa trovarsi una soluzione gradita a entrambe le parti. Chissà se Dries tornerà ad essere Ciro e se di comune accordo con il Napoli deciderà di proseguire il suo matrimonio in azzurro.