6 Giugno 2026

Sionismo e genocidio: Erri De Luca si ritira dal Festival Salerno Letteratura.

Anna Gaia Cavallo 5 Giugno 2026
erri-de-luca.jpg

Erri De Luca e il Festival di Salerno: L’ombra delle polemiche

Erri De Luca, noto scrittore italiano, non prenderà parte al Festival di Salerno Letteratura a causa delle sue recenti dichiarazioni sul sionismo e il genocidio in Palestina. L’organizzazione del festival, dopo aver valutato le sue parole, ha deciso di escluderlo dalla prolusione che avrebbe dovuto tenere. Nonostante l’offerta di partecipare in un altro segmento dell’evento, De Luca ha deciso di rinunciare definitivamente.

La situazione si è infiammata quando De Luca ha affermato: “Non sono stato escluso dal Festival di Salerno, è il Festival che si è escluso da me.” Questa dichiarazione, pur essendo un gioco di parole, ha messo in evidenza la tensione tra le sue opinioni e quelle dell’organizzazione. Le affermazioni del celebre scrittore avevano già suscitato un’ondata di indignazione, soprattutto tra coloro che si oppongono alle sue posizioni riguardo ai conflitti in Medio Oriente.

Le reazioni alle dichiarazioni di De Luca

Con il termine “sionismo”, De Luca ha cercato di riassumere una complessa realtà geopolitica, ma le sue parole sono state interpretate da molti come una legittimazione delle sofferenze arrecate ai civili palestinesi. Nonostante un tentativo di chiarimento definito “una parola infelice”, molti si aspettavano che lo scrittore ritrattasse anche le sue posizioni sui numeri impressionanti di morti civili causati dalle operazioni militari israeliane. In questo contesto, la Corte Internazionale di Giustizia dell’Aia ha catalogato tali azioni come genocidio, un’evidenza che pesa sulle spalle di chi si trova a discutere questi temi. Anche se De Luca preferisse non usare il termine genocidio, i crimini di guerra restano e devono essere affrontati seriamente.

Il Festival di Salerno, pur mantenendo una certa riservatezza sulle proprie decisioni, ha visto una reazione chiara attraverso le parole di Gennaro Carillo, codirettore artistico della manifestazione. Carillo ha sottolineato che “La prolusione implica una certa identità di vedute con chi te le commissiona”. Questa affermazione segna un’importante posizione dell’organizzazione, affermando che aprire il festival senza un’adeguata sensibilità verso le morti civili avvenute a Gaza sarebbe stato inappropriato. La riconsiderazione della presenza di De Luca si è rivelata necessaria per evitare strumentalizzazioni.

Nonostante De Luca sia stato invitato a partecipare in un’altra sezione del festival, ha deciso di declinare l’offerta. In questo contesto, Gennaro Carillo ha voluto chiarire che non si tratta di censura, bensì di una scelta consapevole per mantenere una coerenza morale in relazione agli eventi che hanno segnato il conflitto israelo-palestinese. “Non si può aprire un festival letterario senza prendere in considerazione la questione dei morti civili”, ha affermato Carillo, mettendo in luce le implicazioni etiche che ogni evento di questa portata dovrebbe considerare.

La decisione di De Luca e l’atteggiamento del Festival di Salerno hanno riacceso un dibattito più ampio sul ruolo degli intellettuali e degli artisti in situazioni di conflitto. La responsabilità morale e sociale di chi occupa una posizione pubblica viene messa alla prova quando le proprie affermazioni influenzano l’opinione pubblica. Molti hanno espresso la loro apprensione per il fatto che artisti come De Luca possano contribuire, con le loro parole, a legittimare atrocità o a minimizzare sofferenze altrui.

È essenziale, in questo contesto, riflettere su come le parole possano avere peso e significato nel dibattito pubblico. Eventi come il Festival di Salerno diventano palcoscenici non solo per l’arte e la letteratura, ma anche per le questioni etiche e morali che riguardano la società contemporanea. Per questo motivo, la scelta di invitare o meno determinati autori e le loro opinioni deve essere ponderata in modo accurato.

Il conflitto israelo-palestinese continua a generare reazioni forti e polarizzate, provocando un’ampia gamma di risposte da parte di scrittori e artisti. Ogni parola riguardante questa tematica ha ripercussioni sulla comunità globale e deve essere trattata con la maggiore attenzione possibile. La scelta di Erri De Luca di allontanarsi dal Festival può ben rappresentare un momento di riflessione per la letteratura e la responsabilità sociale degli autori. Anche se la sua decisione è motivata da questioni personali, il suo gesto non può che alimentare un dibattito necessario e urgente.

Fonti:
– Gennaro Carillo, intervista al festival di Salerno
– Corte Internazionale di Giustizia dell’Aia.

Non perderti tutte le news su Napoli+

Altro

comune-di-torre-annunziata.png

Torre Annunziata: due scioglimenti per infiltrazioni camorristiche in soli 4 anni.

Anna Gaia Cavallo 6 Giugno 2026
news429547.jpg

Femminicidio a Pollena Trocchia: Landolfi tenta il suicidio in carcere. Notizia shock.

Anna Gaia Cavallo 6 Giugno 2026
pollica.jpg

La spiaggia campana che conquista l’estate: il mare più bello d’Italia!

Anna Gaia Cavallo 6 Giugno 2026
news429548.jpg

LeBron James gioca a golf in mare a Capri: denuncia per palline disperse.

Anna Gaia Cavallo 6 Giugno 2026
boscotrecase-pronto-socccorso.jpg

Boscotrecase: il Pronto Soccorso riapre finalmente, data ufficiale annunciata.

Anna Gaia Cavallo 6 Giugno 2026
news429554.jpg

Finanziamenti da 10 milioni per i comuni della Campania uniti nel turismo.

Anna Gaia Cavallo 5 Giugno 2026
Il-pugno-di-Hysaj-al-calciatore-israeliano-e-le-proteste-in-Albania.jpg

Hysaj colpisce calciatore israeliano: scopri la verità dietro la “rivoluzione dei fenicotteri”.

Anna Gaia Cavallo 5 Giugno 2026
news429556.jpg

Radioterapia di precisione al Pascale: un nuovo frontiera nella lotta contro il tumore al seno.

Anna Gaia Cavallo 5 Giugno 2026
peppe-di-napoli.jpg

Peppe Di Napoli in piedi dopo l’intervento: ecco come sta ora

Anna Gaia Cavallo 5 Giugno 2026
news429567.jpg

Omicidio a Boscotrecase: uomo assassinato con colpi d’arma da fuoco in un agguato.

Anna Gaia Cavallo 5 Giugno 2026

a16z generative ai 1

Francesco Pollasto 5 Giugno 2026
miramare-torre-greco.jpeg

Gara di nuoto da Capri a Torre del Greco: un’esperienza tra mare e Vesuvio.

Anna Gaia Cavallo 5 Giugno 2026

Ultimissime

lukaku-dazn(1)

Corriere dello Sport: “Napoli, Allegri studia Lukaku: Big Rom si gioca il futuro in azzurro”

redazione 6 Giugno 2026
2942a2eacf

Corriere dello Sport: “Napoli, Allegri ha scelto il poker per il mercato: Gila, Kovar, Dodò e Rios in cima alla lista”

redazione 6 Giugno 2026
comune-di-torre-annunziata.png

Torre Annunziata: due scioglimenti per infiltrazioni camorristiche in soli 4 anni.

Anna Gaia Cavallo 6 Giugno 2026
news429547.jpg

Femminicidio a Pollena Trocchia: Landolfi tenta il suicidio in carcere. Notizia shock.

Anna Gaia Cavallo 6 Giugno 2026
GettyImages-2258813316-scaled.jpg

Venus Williams minimizza il commento di Aryna Sabalenka sul lasciare il tennis dopo il Roland Garros.

redazione 6 Giugno 2026
@media(max-width:640px){ #gfp-sticky-footer .gfp-sf-google-text{display:none;} #gfp-sticky-footer .gfp-fmt-input{width:130px!important;} #gfp-sticky-footer .gfp-sf-ia-desktop{display:none!important;} #gfp-sticky-footer .gfp-sf-ia-mobile{display:inline!important;} }