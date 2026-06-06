Sionismo e genocidio: Erri De Luca si ritira dal Festival Salerno Letteratura.

Erri De Luca e il Festival di Salerno: L’ombra delle polemiche

Erri De Luca, noto scrittore italiano, non prenderà parte al Festival di Salerno Letteratura a causa delle sue recenti dichiarazioni sul sionismo e il genocidio in Palestina. L’organizzazione del festival, dopo aver valutato le sue parole, ha deciso di escluderlo dalla prolusione che avrebbe dovuto tenere. Nonostante l’offerta di partecipare in un altro segmento dell’evento, De Luca ha deciso di rinunciare definitivamente.

La situazione si è infiammata quando De Luca ha affermato: “Non sono stato escluso dal Festival di Salerno, è il Festival che si è escluso da me.” Questa dichiarazione, pur essendo un gioco di parole, ha messo in evidenza la tensione tra le sue opinioni e quelle dell’organizzazione. Le affermazioni del celebre scrittore avevano già suscitato un’ondata di indignazione, soprattutto tra coloro che si oppongono alle sue posizioni riguardo ai conflitti in Medio Oriente.

Le reazioni alle dichiarazioni di De Luca

Con il termine “sionismo”, De Luca ha cercato di riassumere una complessa realtà geopolitica, ma le sue parole sono state interpretate da molti come una legittimazione delle sofferenze arrecate ai civili palestinesi. Nonostante un tentativo di chiarimento definito “una parola infelice”, molti si aspettavano che lo scrittore ritrattasse anche le sue posizioni sui numeri impressionanti di morti civili causati dalle operazioni militari israeliane. In questo contesto, la Corte Internazionale di Giustizia dell’Aia ha catalogato tali azioni come genocidio, un’evidenza che pesa sulle spalle di chi si trova a discutere questi temi. Anche se De Luca preferisse non usare il termine genocidio, i crimini di guerra restano e devono essere affrontati seriamente.

Il Festival di Salerno, pur mantenendo una certa riservatezza sulle proprie decisioni, ha visto una reazione chiara attraverso le parole di Gennaro Carillo, codirettore artistico della manifestazione. Carillo ha sottolineato che “La prolusione implica una certa identità di vedute con chi te le commissiona”. Questa affermazione segna un’importante posizione dell’organizzazione, affermando che aprire il festival senza un’adeguata sensibilità verso le morti civili avvenute a Gaza sarebbe stato inappropriato. La riconsiderazione della presenza di De Luca si è rivelata necessaria per evitare strumentalizzazioni.

Nonostante De Luca sia stato invitato a partecipare in un’altra sezione del festival, ha deciso di declinare l’offerta. In questo contesto, Gennaro Carillo ha voluto chiarire che non si tratta di censura, bensì di una scelta consapevole per mantenere una coerenza morale in relazione agli eventi che hanno segnato il conflitto israelo-palestinese. “Non si può aprire un festival letterario senza prendere in considerazione la questione dei morti civili”, ha affermato Carillo, mettendo in luce le implicazioni etiche che ogni evento di questa portata dovrebbe considerare.

La decisione di De Luca e l’atteggiamento del Festival di Salerno hanno riacceso un dibattito più ampio sul ruolo degli intellettuali e degli artisti in situazioni di conflitto. La responsabilità morale e sociale di chi occupa una posizione pubblica viene messa alla prova quando le proprie affermazioni influenzano l’opinione pubblica. Molti hanno espresso la loro apprensione per il fatto che artisti come De Luca possano contribuire, con le loro parole, a legittimare atrocità o a minimizzare sofferenze altrui.

È essenziale, in questo contesto, riflettere su come le parole possano avere peso e significato nel dibattito pubblico. Eventi come il Festival di Salerno diventano palcoscenici non solo per l’arte e la letteratura, ma anche per le questioni etiche e morali che riguardano la società contemporanea. Per questo motivo, la scelta di invitare o meno determinati autori e le loro opinioni deve essere ponderata in modo accurato.

Il conflitto israelo-palestinese continua a generare reazioni forti e polarizzate, provocando un’ampia gamma di risposte da parte di scrittori e artisti. Ogni parola riguardante questa tematica ha ripercussioni sulla comunità globale e deve essere trattata con la maggiore attenzione possibile. La scelta di Erri De Luca di allontanarsi dal Festival può ben rappresentare un momento di riflessione per la letteratura e la responsabilità sociale degli autori. Anche se la sua decisione è motivata da questioni personali, il suo gesto non può che alimentare un dibattito necessario e urgente.

Fonti:

– Gennaro Carillo, intervista al festival di Salerno

– Corte Internazionale di Giustizia dell’Aia.

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