20 Agosto 2026

Ronaldinho sbarca a Ravenna “Felice di essere qui, pronto a dare una mano”

redazione 20 Agosto 2026
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IPA86832150 – Ronaldinho Looks on during the FIFA World Cup 2026 Final match between Spain and Argentina at New York New Jersey Stadium on July 19, 2026 in East Rutherford, United States. (Photo by Harry Langer/DeFodi Images)

RAVENNA (ITALPRESS) – “Sono molto felice di essere qui, con gli amici, speriamo che le cose vadano bene per la squadra”. Ronaldinho è sbarcato a Ravenna, coinvolto nel club dal patron Ignazio Cipriani (“come l’ho convinto? Con amicizia e passione, si è appassionato al progetto, è un’operazione fatta per avvicinare tutta la città alla squadra”) che non ha nascosto il sogno di riportarlo in campo, a 46 anni, almeno per un’altra volta.

“Sono venuto qui per aiutare, entusiasmare gli altri giocatori per fare una stagione spettacolare e vincere”, si limita a dire Ronaldinho, che in Italia ha vestito la maglia del Milan fra il 2008 e il 2011: “Ho passato tanti buoni momenti ma il gol nel derby è uno dei ricordi che mi fa più piacere”.

– Foto Ipa Agency –(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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