20 Agosto 2026

Libia, fonti “al-Zoubi sta ridisegnando il panorama militare a Tripoli”

Anna Gaia Cavallo 20 Agosto 2026
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TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – Una fonte militare libica ha rivelato a Italpress i dettagli di una roadmap volta a ridisegnare il panorama militare nella parte occidentale del Paese, nel tentativo di prevenire nuove escalation, soprattutto alla luce del ripetersi di misteriosi attacchi condotti con droni. La fonte, che ha chiesto di mantenere l’anonimato, ha spiegato che “il viceministro della Difesa del Governo di unità nazionale, Abdel Salam al-Zoubi, ha adottato una roadmap basata su diversi elementi, tra cui in primo luogo la riorganizzazione delle formazioni armate e l’allontanamento dei loro membri dalle città e dalle aree residenziali”.

Ha inoltre precisato che “un altro punto centrale su cui si sta lavorando riguarda l’individuazione delle aree in cui vengono stoccate munizioni e attrezzature militari, in vista del loro trasferimento in zone lontane dai centri urbani, così da evitare possibili incidenti o perdite di controllo”.

Secondo la fonte, il piano di al-Zoubi gode di un ampio sostegno a livello locale e di un equilibrio di appoggi internazionali. Ciò sarebbe emerso chiaramente nei suoi recenti incontri diretti con delegazioni egiziane, statunitensi e turche, nell’ambito di un percorso politico e militare decisivo volto a definire intese fondamentali che confluiscano direttamente nel processo storico di unificazione dell’esercito libico.

Al-Zoubi è stato nominato viceministro della Difesa in Libia alcuni anni fa. Nei giorni scorsi ha incontrato a Sirte Saddam Haftar, capo di Stato maggiore delle forze terrestri dell’Esercito nazionale libico, a margine delle esercitazioni militari Flintlock 2026. Una fonte informata ha riferito che al-Zoubi “sta correndo contro il tempo per imporre una nuova realtà sul terreno e ridisegnare l’assetto militare nella regione occidentale”.

Queste mosse strategiche arrivano in una fase cruciale, caratterizzata da un’intensa attività diplomatica statunitense volta a rompere lo stallo politico e a produrre una svolta sostanziale nella crisi libica. I dati disponibili confermano che qualsiasi accordo politico complessivo sostenuto e sponsorizzato dalla comunità internazionale resterà legato alla capacità di imporre un controllo rigoroso sull’apparato di sicurezza e militare e di unificare le armi sotto una struttura organizzata.

La stabilità sul terreno rappresenta infatti il pilastro fondamentale e l’unico vero punto di accesso per il successo di qualsiasi iniziativa politica credibile. Al-Zoubi ha percorso i diversi gradi della carriera militare. Nel 2015 ha fondato il Battaglione 301, mentre nel 2022 è stato incaricato di guidare la Brigata 111, prima di essere nominato viceministro della Difesa con sede a Tripoli.

– Fonte foto ufficio al-Zoubi –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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