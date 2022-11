Bergonzi: “Rigore Atalanta? Decisione giusta dell’arbitro Mariani”

Bergonzi ritiene che il rigore assegnato all’Atalanta è una decisione giusta dell’arbitro Mariani

L’ex arbitro Mauro Bergonzi interviene ai microfoni di “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio. Ecco le risposte a tutte le domande.

Commento sul sorteggio di Champions delle italiane? “Credo sia stato un sorteggio fortunato, anche se bisognerà attendere lo stato di forma degli avversari da affrontare. Il Milan, tuttavia, incontrerà il Tottenham, l’avversario più complicato da superare. Il Napoli non deve temere nessuno, è un club davvero forte. L’Inter è superiore al Porto, può raggiungere i quarti di finale. Interessanti sono anche Psg-Bayern e Liverpool-Real Madrid. Il Club Brugge incontrerà il Benfica. Bisogna essere forti in questa competizione, ma anche fortunati, ci sono tante variabili da considerare. La pausa Mondiale sarà rilevante“.

Pensieri su Mourinho dopo la sconfitta nel derby? “È un allenatore che non offre un gran gioco, sono i risultati a parlare. La Roma ha meritato la sconfitta ed ha perso in modo netto, nonostante le tante assenza in casa Lazio. Alla lunga paga essere propositivi, non invece lamentarsi costantemente come José…“.

Bergonzi si sofferma sul goal annullato a Danilo in Juventus-Inter

Giusto annullare il gol di Danilo? E l’episodio su Tonali? “Fabbri è un arbitro internazionale, ha diretto gare anche molto agevoli quest’anno, all’estero non è impiegato tanto. Si è perso nel corso della gara, ad oggi non riesce a trovare continuità di rendimento. In occasione del gol annullato a Tonali, c’è stato un intervento a centrocampo, avrebbe dovuto fischiare già prima che il calciatore arrivasse in rete. Da quel momento in poi ha perso la bussola, il controllo della sfida. Si tratta di un arbitro internazionale, è necessario avere personalità per dirigere bene le partite.

Per quanto concerne l’Inter? “Complicata come situazione da gestire. Secondo il regolamento, è corretto aver annullato la rete di Danilo, perché non si può segnare con la mano. Ma dal campo l’episodio è difficile da giudicare, il Var Di Paolo ha annullato la rete, ma all’attivo ha solo 4 gare di Serie A. In campo Doveri, invece, è credibile, il più bravo in Serie A. Mi sarebbe piaciuto tanto vedere il direttore di gioco andare a rivedere il gol e non annullarlo. Gosens trattiene Danilo, il quale resta bloccato e non si può svincolare, è naturale il tocco di mano. L’arbitro avrebbe dovuto assumere un atteggiamento che non rispettasse il regolamento, sarebbe stata stupenda una situazione simile, fondamentale per offrire un’apertura differente a numerose situazioni di campo. Inoltre, non credo che Gosens trattenga così tanto il difensore bianconero tale da causare il rigore, si è trattato di un semplice intervento. Tuttavia, non mi sarei mai voluto trovare nei panni dell’arbitro o all’interno della sala Var ieri“.

Parere sulle decisioni arbitrali di Bergamo dentro e fuori dal campo? “È corretto il penalty concesso all’Atalanta, il gesto di Osimhen non è congruo. Mariani ha diretto benissimo la partita, i tre big match di Serie A sono stati assegnati ai migliori fischietti del campionato. Fuori dal campo è diventato un circo mediatico pazzesco, si dovrebbe tendere a non fomentere situazioni simili“.