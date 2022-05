Pedullà: “Napoli, Koulibaly vuole restare. Olivera in arrivo, spuntano due nomi per l’attacco. Mertens in bilico”

Alfredo Pedullà ha riportato le ultime di mercato sul Napoli, Da Koulibaly, Olivera e il rinnovo di Dries Mertens.

Alfredo Pedullà giornalista ed esperto di calciomercato, ai microfoni di SportItalia Calciomercato, programma in onda sulla emittente SportItalia, ha riportato le ultime sui movimenti del Napoli:

Futuro di Kalidou Koulibaly:

“Il senegalese ha intenzione di restare: non spinge per andare via. Ci sono varie squadre, tra queste il Barcellona. Vedremo se arriverà una proposta che convincerà il Napoli a lasciarlo partire considerando che la quotazione dell’ex Genk non è paragonabile a quella del passato”.

Su Olivera:

“Il Napoli è convinto di averlo preso per una cifra pari a 12 milioni più bonus. La società partenopea non si muove su altri fronti per quello che concerne il terzino sinistro”.

Attaccanti nel mirino del Napoli: