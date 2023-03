Osimhen verso il pallone d’oro africano: ecco gli sfidanti più quotati

Victor Osimehn può vincere il pallone d’oro come miglior giocatore africano, sfida i marocchini Amrabat e Ounahi.

Victor Osimhen, l’attaccante nigeriano del Napoli, sta dimostrando di essere uno dei migliori giocatori a livello internazionale in questa stagione. Il club partenopeo ha investito 50 milioni di euro per acquistarlo dal Lilla, ai quali si aggiungono altri 21 milioni nominali per il trasferimento di quattro giocatori dal club francese. Oggi, nessuno discute che quel prezzo sia raddoppiato, ma secondo il presidente del Napoli, per arrivare alla “proposta indecente” per il giocatore, il prezzo dovrebbe raggiungere almeno i 150 milioni di euro.

Nonostante il prezzo elevato, Osimhen sta dimostrando di valere ogni centesimo investito nel suo acquisto. Con le sue prestazioni di altissimo livello, sta diventando uno dei maggiori candidati per il Pallone d’oro africano, che sarà assegnato nella prossima estate. Gli ultimi vincitori, Sadio Mané e Momo Salah, non hanno spiccato nell’ultima stagione europea e, come Osimhen, non hanno partecipato al Mondiale. Tuttavia, l’unica nota negativa per l’attaccante del Napoli potrebbe essere l’exploit del marocchino Amrabat e Ounahi in Qatar. Ma se Osimhen riuscirà a raggiungere un finale con effetti speciali in Champions League, le sue possibilità di vincere il Pallone d’oro africano potrebbero salire alle stelle, come riporta la Gazzetta dello Sport.