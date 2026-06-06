Open Festival di Ercolano: un successo straordinario con tutti i concerti sold out!

Open Festival di Ercolano: Un Successo Straordinario

La prima parte dell’Open Festival, un evento eccezionale organizzato dal Comune di Ercolano, ha dimostrato di essere un trionfo indiscusso. La rassegna ha trasformato la città in un palcoscenico a cielo aperto, con concerti, performance di strada e spettacoli di danza, registrando il tutto esaurito ad ogni appuntamento.

Supportata dalla Regione Campania e diretta artisticamente da Gigi Di Luca, la manifestazione ha offerto un’opportunità unica agli spettatori: partecipare gratuitamente a un viaggio culturale che ha unito arte, musica e teatro nei luoghi più suggestivi della zona.

Le location scelte erano di indubbio fascino, spaziando dalla Chiesa di Santa Maria della Consolazione a Piazza Pugliano, fino all’Osservatorio Vesuviano e al Parco Urbano del Miglio d’Oro. Anche ville storiche come Villa Durante e Villa Campolieto hanno ospitato eventi straordinari, mentre i balconi e i cortili delle abitazioni private hanno creato un’atmosfera quasi cinematografica, coinvolgendo anche i più piccoli con lo spettacolo “Le Favole della Saggezza”. In questo modo, per sei giornate, Ercolano è diventata un magnifico palcoscenico diffuso.

Un Itinerario Culturale Straordinario

La risposta del pubblico è stata entusiasta. Lunghe code hanno circondato i concerti di artisti di calibro come Daniele Sepe, Danilo Rea ed Eugenio Bennato, così come per spettacoli iconici come “La musica di altri mondi ciechi” e le performance itineranti di “Stanze di Identità Teatrale”. Anche la visita guidata all’Osservatorio Vesuviano ha attirato l’attenzione, così come il concerto della band Tupa Ruja.

“La musica di altri mondi ciechi”, con Antonella Morea e Lello Giulivo, ha offerto uno spaccato profondo della tradizione napoletana. La regia di Gigi Di Luca ha guidato gli spettatori attraverso un suggestivo percorso teatrale a Villa Campolieto, mentre a Villa Durante Daniela Ioia e Antimo Casertano hanno incantato il pubblico con “Facimme e cunte”.

La magia ha raggiunto il culmine durante lo spettacolo “Fuoco” della Compagnia dei Folli, che ha incantato la folla in piazza Pugliano con un’epica rappresentazione della lotta tra bene e male, caratterizzata da artisti su trampoli e costumi evocativi. Anche i più piccoli sono stati rapiti dalla creatività dell’installazione “Dinamica del controvento”, che ha permesso un viaggio fantastico sui “tappeti volanti”.

Un Finale Scoppiettante

Le performance musicali sono state tra i punti salienti dell’Open Festival. L’eccezionale incontro tra Daniele Sepe e l’ACMT di Torre del Greco ha creato un’atmosfera coinvolgente, mentre Danilo Rea ha deliziato il suo pubblico con improvvisazioni jazzistiche e omaggi a celebri cantautori come Pino Daniele e Fabrizio De Andrè, lasciando un’impronta indimenticabile nei cuori degli spettatori.

Il gran finale è stato segnato dal live di Eugenio Bennato, che ha portato il pubblico in un viaggio tra la storia d’Italia e del Meridione con il suo brano “Briganti del presente”. Il Parco Urbano del Miglio d’Oro ha accolto un numero considerevole di persone, raggiungendo rapidamente il sold out. Bennato ha lodato l’energia e la passione dei giovani presenti, battezzandoli come i “briganti del presente”. Al termine dello spettacolo, ha rivelato: “Sarei dovuto essere ad Algeri, ma ho scelto di essere qui e ne sono molto soddisfatto”.

Il risultato del festival è stato incredibile; ogni evento, fin dal suo avvio, ha ottenuto un tale successo che l’organizzazione ha dovuto chiudere i cancelli in tempi brevissimi per esaurimento posti, lasciando molti spettatori a desiderare di partecipare. Alcuni di loro si sono radunati all’esterno per cercare di assistere almeno ad alcune esibizioni musicali.

L’Open Festival non finisce qui: dal 5 al 7 giugno, la rassegna proseguirà con una sezione dedicata al cinema. Tre proiezioni nelle diverse location di Ercolano porteranno il pubblico a vivere esperienze cinematografiche diverse: “Il ladro di giorni” presso la Chiesa di San Vito il 5 giugno; “C’è ancora domani” al Ruana il 6 giugno; e “Unicorni” alla Spiaggia La Favorita il 7 giugno. Non perdere l’opportunità di vivere ancora le emozioni offerte da questo straordinario festival!

Per ulteriori informazioni, visita il sito ufficiale del Comune di Ercolano e della Regione Campania.

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