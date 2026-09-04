4 Settembre 2026

Napoli, rubano un camion e nella fuga si schiantano contro un muro: arrestato un 33enne

Anna Gaia Cavallo 4 Settembre 2026
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SOMMA VESUVIANA (NAPOLI) (ITALPRESS) – Fugge a bordo di un camion rubato e innesca un inseguimento per le strade di Somma Vesuviana. I carabinieri della locale stazione hanno arrestato un 33enne, già noto alle forze dell’ordine, e denunciato una 30enne che si trovava con lui a bordo del mezzo.

L’autocarro era stato rubato la sera precedente. I militari hanno intercettato il camion durante un servizio di pattugliamento e, dopo averne riconosciuto la targa, inserita nelle ricerche, hanno intimato l’alt al conducente. L’uomo, però, non si è fermato e ha tentato la fuga.

L’inseguimento è terminato in via Pomigliano, dove il mezzo ha perso il controllo ed è finito contro un muro. I carabinieri hanno raggiunto l’autocarro e fatto scendere i due occupanti. Gli accertamenti hanno poi permesso di ricostruire che entrambi sarebbero coinvolti nel furto del camion.

Il 33enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per furto, mentre la 30enne è stata denunciata per lo stesso reato. L’uomo si trova ora agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio.

-Foto di repertorio Carabinieri-(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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