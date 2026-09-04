Repubblica: “Primo bivio per il Napoli Inter e Arsenal in 5 giorni Azzurri già in emergenza”

Il mercato è ormai alle spalle e adesso la parola passa al campo. Il Napoli ha scelto di affidarsi alla vecchia guardia dello spogliatoio e all’esperienza di Massimiliano Allegri, che dovrà affrontare immediatamente un doppio appuntamento di altissimo livello. Repubblica Napoli concentra l’attenzione sui «cinque giorni» che possono già fornire indicazioni importanti: domani alle 18 la trasferta contro l’Inter a San Siro, mercoledì alle 21 il debutto in Champions League al Maradona contro l’Arsenal.

Due sfide complicate che arrivano dopo la sconfitta casalinga contro il Como e in un momento caratterizzato anche da diverse assenze. Per il quotidiano, il primo obiettivo sarà evitare altri passi falsi soprattutto in campionato, con gli azzurri scivolati al decimo posto e distanti tre punti dalla vetta.

Inter-Napoli, vietato perdere terreno

Il primo crocevia sarà San Siro. Una nuova sconfitta farebbe raddoppiare il distacco dall’Inter e, dopo appena 270 minuti di campionato, metterebbe il Napoli almeno momentaneamente in una posizione complicata nella corsa scudetto.

Finora a Castel Volturno la parola d’ordine è stata sdrammatizzare. Repubblica Napoli racconta un nuovo corso caratterizzato da sorrisi e serenità, in contrapposizione alle tensioni che avevano accompagnato la precedente gestione di Antonio Conte.

La vigilia dell’Inter, però, avrà inevitabilmente un peso differente. Fare risultato a Milano sarebbe importante sia per la classifica sia per il morale, considerando che appena quattro giorni dopo comincerà anche la Champions League.

Dopo l’Inter c’è subito l’Arsenal

Il secondo appuntamento sarà quello contro l’Arsenal al Maradona. La Champions viene indicata come un obiettivo prioritario per Aurelio De Laurentiis e il Napoli vuole evitare una falsa partenza.

Il precedente della scorsa stagione, con la sconfitta iniziale a Manchester contro il City, viene ricordato come un avvertimento: nel nuovo format della competizione partire bene assume un’importanza particolare.

L’Arsenal viene inoltre descritto da Repubblica Napoli come l’avversario più consistente tra gli otto che gli azzurri dovranno affrontare nella fase europea.

Napoli in emergenza: si ferma anche Giovane

Allegri dovrà gestire questo doppio appuntamento con diverse assenze. Ieri si è fermato anche Giovane, sottoposto a Villa Stuart a un intervento per un’ernia inguinale.

«Avevo questo problema da tempo e ora abbiamo deciso di intervenire», ha spiegato il brasiliano, destinato a restare fuori per circa un mese.

Prima di lui si erano già fermati Buongiorno e Marianucci. A questi si aggiunge naturalmente Scott McTominay, che deve sottoporsi all’intervento di ablazione per una lieve aritmia cardiaca benigna.

McTominay sarà operato a Liverpool

Il centrocampista è volato in Inghilterra e, secondo Repubblica Napoli, sarà operato martedì in una struttura specializzata di Liverpool.

Il club aveva valutato anche le possibilità di Milano, Pineta Grande a Castel Volturno e Montevergine, ma McTominay ha scelto di affrontare l’intervento in Inghilterra.

I tempi del recupero rimangono incerti. Nel frattempo Allegri deve trovare immediatamente una soluzione per sostituire uno dei riferimenti del suo centrocampo.

Vergara favorito su De Bruyne contro l’Inter

La novità principale riguarda proprio la formazione di San Siro. Per Repubblica Napoli, Antonio Vergara è favorito su Kevin De Bruyne per prendere il posto di McTominay contro l’Inter.

Allegri sta lavorando alla nuova soluzione in mezzo al campo e la scelta definitiva arriverà a ridosso della partita. L’assenza dello scozzese rappresenterà comunque anche un’occasione per chi finora ha avuto meno spazio.

Lo ha sottolineato Giovanni Di Lorenzo: «Ci mancherà, perché è un giocatore importante per noi. Lo aspettiamo a braccia aperte. Sono sicuro che tornerà più forte di prima. Sarà un’opportunità però per qualcuno per mettersi in mostra».

Di Lorenzo: «A San Siro per fare punti»

Il capitano, fresco di rinnovo, non nasconde l’obiettivo del Napoli: «Andremo a San Siro per fare punti».

Di Lorenzo ha parlato anche del nuovo accordo: «Mi lego a vita alla maglia azzurra ed è quello che volevo. Ma sono concentrato sul presente».

Adesso ci sono Inter e Arsenal: «Ci aspetta un doppio confronto importante, contro squadre forti: le due campioni di Serie A e Premier League. Queste partite tutti vogliono giocarle, si preparano da sole».

Il capitano invita inoltre a non lasciarsi condizionare dai giudizi esterni: «Perdi una partita e tutti dicono: la squadra è vecchia, non riescono più a correre. Poi vinci quella successiva e tutti ti guardano in modo positivo. Noi dobbiamo pensare a lavorare e migliorare senza ascoltare le voci esterne».

Per il Napoli, dunque, si apre il primo vero passaggio ad alta tensione della stagione: Inter e Arsenal in cinque giorni, diverse assenze da gestire e Allegri chiamato a trovare subito nuove soluzioni. A San Siro, senza McTominay, Vergara parte favorito su De Bruyne.