Malta, debito pubblico a 552,2 milioni nei primi sette mesi del 2026

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Le finanze pubbliche di Malta hanno registrato un deficit di 552,2 milioni di euro nei primi sette mesi del 2026, in aumento di 34,2 milioni rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Secondo i dati dell’Ufficio maltese di statistica, tra gennaio e luglio le entrate correnti sono salite a 4,82 miliardi di euro, con un incremento di 717,3 milioni, trainato soprattutto dall’aumento delle entrate fiscali: il gettito dell’imposta sul reddito è cresciuto di 362,8 milioni e quello dell’Iva di 153,3 milioni. La spesa pubblica è tuttavia aumentata ancora di più, di 751,6 milioni, raggiungendo 5,37 miliardi di euro.

La spesa per programmi e iniziative è salita di 272,4 milioni, mentre quella per le prestazioni di sicurezza sociale è aumentata di 98,9 milioni. In forte crescita anche la spesa in conto capitale, arrivata a 621 milioni di euro, 177,2 milioni in più su base annua, soprattutto per immobili, attrezzature, acquisizioni immobiliari e lavori stradali. Alla fine di luglio il debito del governo centrale ammontava a 11,70 miliardi di euro, in aumento di 540,3 milioni rispetto a un anno prima. I titoli di Stato maltesi hanno rappresentato la principale componente dell’incremento del debito pubblico.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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