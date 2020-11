Live – Addio a Maradona: il ricordo di Diego minuto per minuto

Il lungo addio a Diego Armando Maradona ha inizio. Napolipiu racconta tutte le reazioni per la morte del più grande calciatore di sempre.

Da Pelè a Messì, passando per Macron e altri grandi uomini di sport e non solo. La morte di Diego Armando Maradona ha innescato una serie di reazioni. Il mondo intero sta ricordato Il Pibe de Oro.

13.00 Aurelio De Laurentiis scrive un messaggio per Diego Armando Maradona: “Lo stadio avrà il tuo nome”

11.30 Si aprono le porte di Casa Rosada, la camera ardente per Diego Armando Maradona. Migliaia di argentini in per salutare il giocatore più forte che sia mai esistito.

11.20 Franco Baresi a Il Mattino: Baresi, come vi preparavate ad affrontarlo? “Per imbrigliarlo ne servivano almeno due o tre. E noi lo sapevamo bene. Io non credo che ci sia qualcuno che abbia giocato al calcio con lui o contro di lui che ne possa parlarne male. Era leale, corretto, non reagiva mai a un fallo, a qualche botta, che pure eravamo costretti a dare per provare a fermarlo. Lui sapeva di essere un fenomeno, sapeva che gli altri per provare a limitarlo dovevano inventarsi delle cose. E quindi si teneva tutto”

10.30 Gianni Di Marzio ex allenatore del Napoli a Radio anch’io su Radio 1 parla di Maradona: “Ho avuto solo il piacere di far conoscere Maradona ai napoletani. Napoli aveva bisogno di un simbolo, per me da napoletano è stato un atto d’amore. Andai in Argentina e un taxista mi disse che c’era un giovane promettente, Maradona. Arrivammo in questo campetto di periferia, ma il ragazzo non si presentò. Lo andai a cercare a casa sua a Villa Fiorito. Quando lo vidi non mi fece una buona impressione fisicamente”.

10.15 Arrigo Sacchi ex allenatore del Milan a Gazzetta dello Sport ha parlato di Diego Armando Maradona: Mi telefonò e mi chiese di andare al Napoli. “Mister, con me e con Careca partirai sempre con un gol di vantaggio…”. “E se tu ti infortuni?”, gli risposi. In realtà mi ero già impegnato con la Nazionale e inoltre non riuscivo più a gestire la pressione di un impegno dietro l’altro. Però mi fece piacere questo suo desiderio di avermi con lui. Siamo stati amici per tutta la vita, ora lo saremo ancora di più

10.00 Noel Gallagher rende omaggio a Maradona. L’ex leader degli Oasis ha pubblicato su Facebook una foto che lo ritrae con il Pibe de Oro e con il fratello Liam. A commento dell’immagine Gallagher scrive: “Buenos Aires ’97. Che vita. Che leggenda.

9.45 Maradona Junior in ospedale col Covid: “Voglio andare a salutare mio padre, lasciatemi andare”. Il figlio di Diego sta vivendo un momento di profonda tristezza mentre è ricoverato al Cotugno di Napoli.

9.30 Camera ardente a Casa Rosada per Diego Armando Maradona, la famiglia ed alcuni calciatori ammessi in forma privata. Poi ci sarà l’apertura al pubblico.

8.30 Lo stadio San Paolo cambia nome sarà chiamato stadio Diego Armando Maradona, la decisione è stata resa ufficiale anche da esponenti del Comune di Napoli.