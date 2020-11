E’ aperta la camera ardente a Casa Rosada per salutare Diego Armando Maradona, il calciatore più forte che sia mai esistito.

Aperte le porte di Casa Rosada, il grande omaggio a Diego Armando Maradona, la camera ardente per quel giovane partito da Villa Fiorito non poteva essere che nel posto dove si celebrano i più grande. Ad arrivare per prima la famiglia del fuoriclasse del Napoli, poi alcuni calciatori e compagni di squadra di Messico ’86 che hanno potuto salutare Maradona in forma privata. Poi le porte di Casa Rosada sono state aperte per far entrare le migliaia di persone che si sono messe in fila, sfidando il Covid, pur di salutare anche solo per un attimo Diego Armando Maradona.

Se a Napoli lo stadio, che ora sarà intitolato proprio a Maradona, è stato luogo di pellegrinaggio in Argentina il punto nevralgico è Casa Rosada. Dalle immagini in diretta si vede la commozione del popolo argentino che ricorda un suo figlio. Un calciatore capace di vincere da solo un Mondiale. “Diego, Diego” il coro che viene lanciato da tanti ragazzi che entrano per qualche secondo per guardare per un attimo la bara ricoperta dalla maglia dell’Argentina col numero dieci. Ai piedi della stessa centinaia di cimeli lasciati dai tifosi. Perché Diego non era solo un calciatore, ma una divinità laica.