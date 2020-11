Addio a Diego Maradona: a Casa Rosada arriva la famiglia

Il lungo addio a Diego Armando Maradona è cominciato a Casa Rosada la camera ardente per l’ex numero dieci.

Sono ore di sconvolgimento in Argentina ed in tutto il mondo per la morte di Diego Armando Maradona. Come racconta il Clarin l’addio al Pibe de Oro ci sarà a Casa Rosada una massima onorificenza per un calciatore che non ha eguali al mondo. Dopo l’arrivo dell’ambulanza le camere sono state aperte per lasciar entrare la famiglia di Maradona, la moglie e le figlie ed anche altri pochi intimi come Carlos Tevez, Martin Palermo e Guillermo Coppola, oltre ad altri campioni del mondo a Messico 1986.

Le porte di Casa Rosada saranno poi aperte al pubblico per consentire a tante persone di omaggiare Maradona. Da alcune indiscrezioni si diceva che la camera ardente dovesse durare 48 ore, ma su espressa richiesta della famiglia sarà chiusa oggi alle 16.