6 Giugno 2026

L’isola napoletana tra le mete più eleganti d’Europa, supera St. Tropez e Portofino.

Anna Gaia Cavallo 5 Giugno 2026
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Napoli e Capri: Una Meta Elegante per l’Estate 2026

Napoli e la sua incantevole isola di Capri si sono guadagnate un posto d’onore tra le mete più eleganti d’Europa. Secondo la classifica redatta da European Best Destination per l’estate 2026, Capri si colloca al terzo posto tra le destinazioni balneari più attrattive. Questa notizia non sorprende, data la bellezza mozzafiato e la ricca storia che caratterizzano questa zona.

La Classifica delle Destinazioni Eleganti

Il team di esperti di European Best Destination ha analizzato oltre 200 località costiere in tutta Europa. Hanno fatto uso di valutazioni fornite dai viaggiatori, insieme a criteri oggettivi come l’eleganza degli edifici, la qualità dell’ospitalità, la gastronomia, e l’atmosfera generale delle destinazioni. Elementi naturali come paesaggi mozzafiato, spiagge splendide e porti pittoreschi sono stati anch’essi presi in considerazione.

In cima alla classifica si troviamo Konavle-Cavtat, in Croazia, seguita dall’incantevole Cassis, in Francia. Capri, con il suo fascino senza tempo e le acque cristalline, completa il podio, confermandosi una delle mete più ambite d’Europa.

Capri: Un’Icona di Eleganza e Stile

La descrizione di Capri presentata da European Best Destination è affascinante: “Capri è stata un’icona dell’eleganza mediterranea per secoli.” Questa isola ha attratto viaggiatori di ogni genere, da imperatori romani a scrittori e artisti del XX secolo. I suoi paesaggi unici, i giardini fioriti e le acque turchesi sono solo alcune delle meraviglie che la rendono irresistibile.

L’esperienza a Capri va oltre la mera bellezza dei suoi panorami. Vivere Capri significa immergersi in uno stile di vita raffinato, caratterizzato da caffè chic sulla Piazzetta, limoneti profumati, sandali artigianali e ville storiche affacciate sul mare. L’isola non è solo un simbolo di lusso contemporaneo, ma rappresenta una continua ricerca di bellezza e stile lungo i secoli.

La Magia di Napoli e dei suoi Dintorni

Napoli, conosciuta per la sua ricca cultura e la sua cucina deliziosa, funge da porta d’accesso a Capri e alle altre meraviglie della Campania. La città è un mix di storia, arte, e tradizioni che affascinano i visitatori. Il suo centro storico, Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO, offre un caleidoscopio di esperienze, dai tesori artistici ai piatti tipici come la pizza napoletana.

Visitate il Museo Archeologico Nazionale per un’immersione nella storia antica, oppure passeggiate lungo il Lungomare Caracciolo per ammirare il Golfo di Napoli. Ogni angolo della città racconta una storia e regala emozioni uniche.

Altre Destinazioni Eleganti nella Classifica

Ecco una panoramica delle altre località che hanno raggiunto posizioni elevate nella classifica:

  1. Konavle-Cavtat, Croazia
  2. Cassis, Francia
  3. Capri, Italia
  4. Llafranc, Spagna
  5. Lerici, Italia
  6. Newquay, Regno Unito
  7. St. Tropez, Francia
  8. Patmos, Grecia
  9. Santa Margherita Ligure, Italia
  10. Saint Jean Cap Ferrat, Francia
  11. Portofino, Italia
  12. Dinard, Francia
  13. Camogli, Italia
  14. Cadaques, Spagna
  15. Hydra, Grecia

Ogni di queste località presenta caratteristiche uniche e fascino, creando un’ampia scelta per i viaggiatori in cerca di eleganza e bellezza.

Un’Occasione da Non Perdere

Planificare un viaggio a Napoli e Capri per l’estate 2026 è un’opportunità da non perdere. Queste destinazioni promettono un’esperienza indimenticabile, con la loro combinazione di cultura, eleganza e bellezze naturali.

Concludendo, Capri si conferma un punto di riferimento nella geografia dell’eleganza europea, un angolo di paradiso che continua a ispirare viaggiatori e artisti di ogni epoca.

Fonti: European Best Destination, UNESCO, Visit Napoli

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